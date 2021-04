Ostern in Corona-Zeiten: Eine Abwägung der Wünsche

Plus Kirchen dürfen über Ostern ihre Pforten für die Gläubigen öffnen, für die Betreffenden ein Glück. Es schwingt aber die Sorge mit, jemand könnte sich mit Corona anstecken.

Dass die Kirchen sich Alternativen zu einem normalen Gottesdienst überlegt haben, ist eine gute Idee. In Zeiten der Pandemie wäre ein voll besetztes Gotteshaus viel zu gefährlich. Allerdings spielen Emotionen hier auch eine Rolle: Die Besucher hängen an der österlichen Tradition und möchten diese nicht missen. Aber man muss bedenken: Ein großer Teil der Kirchenbesucher ist schon älter und daher besonders gefährdet.

Alternativen zum herkömmlichen Gottesdienst

Es gilt also zwischen diesen beiden Extremen abzuwägen. Da bilden kürzere Gottesdienste, Open-Air-Veranstaltungen oder die vielen anderen Angebote eine gute Alternative. Die Kirchen in der Region sind sich der Verantwortung bewusst, die sie für die Gläubigen tragen. Dazu haben die Gemeinden sich für sie funktionierende Konzepte überlegt. Ob der Gottesdienst in der Kirche sein muss, ist fraglich, denn hier kann man nur bedingt Distanz halten. Allerdings müssen zu einer Feier draußen auch die notwendigen Gegebenheiten da sein, zuallererst gutes Wetter.

Bei der Osterfeier setzen manche Gemeinden auf das Internet. Vorteil: Die Menschen bleiben daheim, stecken sich nicht an. Aber Kirche ist auch Gemeinschaft, die manchen vor dem Bildschirm vielleicht fehlt. Außerdem haben gerade Ältere möglicherweise Probleme, Online-Angebote wahrzunehmen. Und die Pfarreien räumen ein, dass ein Livestream oder eine Fernsehübertragung nicht das Gleiche ist wie ein Gottesdienst. Auch das spricht dafür, Kurzgottesdienste oder Veranstaltungen im Freien zu wählen.

Pfarreien beweisen Kreativität

Außerdem bietet sich so vielleicht die Möglichkeit, über die unterschiedlichen Aktionen, die Kirche für junge Menschen attraktiver zu gestalten. Die Gemeinden können zeigen, wie kreativ sie sind und auch der unerfahrenste Kirchgänger kann merken, dass die Gemeinden mehr bieten wollen als Gottesdienste am Sonntag. Man kann Kirche auf eine andere Art erleben.

Natürlich ist gerade das, was die Menschen kennen oft tröstlich, besonders in dieser Corona-Zeit. Aber die Gemeinschaft in den Andachten ist ja keine andere. Sie findet nur an einem anderen Ort und in einem anderen Rahmen statt. So kann auch etwas gutes Neues entstehen.

