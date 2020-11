06:23 Uhr

Osttangenten-Gegner erhalten Unterstützung vom Augsburger Klimacamp

Plus Die Osttangente soll Augsburg entlasten, hat jedoch auch viele Gegner. Diesen schließt sich nun das Augsburger Klimacamp an und spricht schon von Aktionen wie Baumbesetzungen.

Es ist etwas ruhiger geworden um das umstrittene Verkehrsprojekt der Augsburger Osttangente. Die autobahnähnlich ausgebaute Schnellstrecke soll von der A8 bei Derching über Friedberg, Kissing, Mering, den Lech, Königsbrunn und Oberottmarshausen zur B17 führen. Die vorbereitenden Untersuchungen laufen. Und auch die Gegner des Vorhabens bleiben aktiv. So hat das Aktionsbündnis Keine Osttangente (AKO) mit dem in Mering lebenden Sprecher Wolfhard von Thienen eine Zusammenarbeit mit dem Augsburger Klimacamp angebahnt.

Das Klimacamp Augsburg setzt Zeichen gegen den drohenden Klimawandel. Seit vielen Monaten campen die Aktivisten neben dem Augsburger Rathaus, demonstrieren gegen den Klimawandel und klären in Vorträgen und Gesprächen auf. Auch das Aktionsbündnis Keine Osttangente - AKO hielt dort im Sommer einen Vortrag über die Osttangente und die durch sie drohenden Umweltschäden.

Aktionsbündnis: Osttangente bringt mehr Verkehr in die Region

Die Straßenbaugegner wiesen darauf hin, dass der Autoverkehr erheblich zum Klimawandel beiträgt und der Verkehrssektor deshalb bisher keine CO 2 -Einsparungen erreicht habe. Die Osttangente ist eine in Planung befindliche Schnellstraße im Osten von Augsburg mitten durch die Naturschutz-, Wasserschutz- und Naherholungsgebiete am Lech. Nach Ansicht des Aktionsbündnisses, welches das Projekt kritisch als "Lechautobahn" bezeichnet, zu deutlich mehr Verkehr und Umweltbelastung in der Region führen. Die Osttangentengegner und die Aktiven vom Klimacamp vereinbarten deshalb eine enge Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung.

In einem ersten Schritt brachte Wolfhard von Thienen die gemeinsam entworfenen Informationsplakate vorbei, mit denen das Klimacamp über die Osttangente und die durch sie verursachten Umweltschäden aufklären will. Alexander Mai vom Klimacamp nahm diese gerne entgegen und sagte zu, dass das Klimacamp sich gegen die Osttangente einsetzen werde. Zur Zeit seien viele der Aktiven im Dannenröder Forst, um mit Baumbesetzungen den dort geplanten Autobahnbau der A49 noch zu verhindern. Man könne sich gut vorstellen, entsprechende Aktionen auch gegen die Osttangente im Lechfeld zu planen. (AZ)

