19-Jähriger verliert Kontrolle und stürzt mit Yamaha

Zwischen Bachern und Ottmaring verliert ein 19-Jähriger die Kontrolle über seine Yamaha und stürzt. Der Mann verletzt sich leicht, das Kraftrad ist beschädigt

Zu einem Unfall ist es am Sonntagnachmittag zwischen Bachern und Ottmaring gekommen. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Kraftrad der Marke Yamaha gegen 16.35 Uhr auf der Staatsstraße 2379 von Bachern in Richtung Ottmaring.

19-Jähriger verliert Kontrolle über Kraftrad

Beim Abbiegen auf die Kreisstraße 11 in Richtung Rohrbach verlor er laut Polizei die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Aus dem Motorrad nach dem Unfall ausgelaufene Betriebsstoffe wurden von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr aus Bachern entsorgt. (AZ)