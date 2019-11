vor 55 Min.

Ottmaring feiert das Festival of Peace

150 Jugendliche feiern im Ökumenischen Begegnungszentrum Ottmaring das Festival of Peace.

Ein junger Wallnussbaum steht auf dem Gelände des Ökumenischen Lebenszentrums in Ottmaring. Rund 150 Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren haben ihn eingesetzt als kleinen Beitrag gegen den Klimawandel und als Zeichen, dass sie etwas für den Schutz der Umwelt tun wollen. Denn das war eines der großen Themen, die sie bei ihrem Festival of Peace in den Mittelpunkt gestellt haben: die Sorge um ihre persönliche Zukunft, die Zukunft unserer Gesellschaft und unseres Planeten.

Dank für die Gastfreundschaft in Ottmaring

Die Jungen und Mädchen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bedankten sich mit dem Wallnussbaum bei den Bewohnern vom Ökumenischen Lebenszentrum für die Gastfreundschaft, wollten damit aber auch etwas Bleibendes in Ottmaring hinterlassen: So, wie der Baum erst lange gegossen und gepflegt werden muss, bis er Blüten treibt und Früchte trägt, so ist es häufig auch mit dem Frieden.

Mit Sport, Spielen, einer Musikband und einem großen Quiz bot das Programm viel Abwechslung. Die Jugendlichen konnten an unterschiedlichen Workshops teilnehmen, um Debattieren zu üben, sich mit ihrer Identität, Liebe und Sexualität oder der Frage auseinanderzusetzen, wie sie ihre Konsumgewohnheiten ändern können, um den Hunger in der Welt zu verringern. Sie haben aus Tetra-Pak-Kartons Taschen genäht, auf Rhythmusinstrumenten getrommelt, gebacken und gekocht oder in einem Planspiel erfahren, nach welchen Regeln der Welthandel funktioniert.

Flashmob am Augsburger Königsplatz

Eine Gruppe war nach Augsburg gefahren, um dort die Arbeit der Tafel für Bedürftige näher kennenzulernen und am Königsplatz einen Flashmob aufzuführen. Die Altersspanne und die sprachlichen Dialekte aufgrund der unterschiedlichen Herkunft waren bei all dem für die Teenager kein Hindernis: „Ich fand sehr schön, wie offen und herzlich alle miteinander umgegangen sind“, resümiert Luisa Gaube aus Ottmaring. Die 16-Jährige hatte sich schon in der Vorbereitung der Veranstaltung engagiert.

Fünf Jugendliche erzählten von der Bühne aus, wie sie versuchen, ihre Umgebung lebbarer und menschlicher zu gestalten: in der zufälligen Begegnung mit einem Obdachlosen, beim geduldigen Zuhören der Sorgen einer fremden Frau oder im Zugehen auf Mitschüler, die ausgegrenzt oder gemobbt werden.

Nach der Party zum Gottesdienst

Nach einem aufregenden Samstagabend mit ausgelassener Partystimmung trafen sich alle zu später Stunde in der Kapelle des Begegnungszentrums, um mit dem Ottmaringer Pfarrer Martin Schnirch bei Kerzenschein zur Ruhe zu kommen und einen Gottesdienst zu feiern.

Für viele der Jugendlichen ist der Glaube eine Kraftquelle in ihrem Einsatz für Frieden, Klimaschutz und qualitätsvollere Beziehungen. Das bewies auch ein mehrsprachiges Friedensgebet zum Abschluss des Festival of Peace. (FA)

Themen folgen