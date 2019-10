vor 28 Min.

Paarkunst: Ein Platz für dich in Mering

Christa Mayr organisiert zwei Aktionen für Erwachsene und Kinder. Vier Wochen sind die Stühle und die Bilder nun in der Marktgemeinde zu sehen.

Von Heike Scherer

25 Stühle stehen verhüllt auf dem Meringer Marktplatz. Was sich darunter verbirgt, wissen die vielen Zuschauer noch nicht. Denn noch müssen sie sich etwas gedulden. Mit musikalischer Umrahmung der Feuerwehrkapelle eröffnete Bürgermeister Hans-Dieter Kandler die erste Paarkunstaktion „Ein Platz für dich“ auf dem Marktplatz. Es ist inzwischen das zwölfte Jahr, in dem zahlreiche Gemeinden entlang der Paar Veranstaltungen anbieten.

25 Stühle hatten Erwachsene aus Kissing und Mering und zwei Schülerinnen im September und Oktober bemalt und in bunte Stoffe verpackt. Nach der Enthüllung und der Übergabe der Stühle an verschiedene Geschäfte, Apotheken und Arztpraxen folgte die Vernissage der Ausstellung „Meisterwerke - Wie Kinder sie sehen“ in der Meringer Bücherei.

Die Stühle für Christa Mayrs Idee hatte die Brauerei Kühbach spendiert und die Erwachsenen hatten sie im Atelier der Künstlerin nach ihren eigenen Ideen und Vorstellungen an zwei Abenden bunt gestaltet. Lustige Fantasiefiguren, eine Meeresbrandung mit Möwen, ein Sonnenuntergang, Blätter, Seerosen, farbige Flaschen, fröhlich aussehende blaue und graue Katzen und Menschen verschiedener Hautfarbe, sind einige Motive, die ab sofort einen Monat in den Geschäften Buchhandlung Platzbecker, Wölfle Moden, Haushaltswaren Bösl, Töpferei Lipp, Spengler, Foto Niedermeyr, Metzger, Iffland Hörgeräte, Bäckereien Dilger/Schwab, den Apotheken, Praxis Kratzer, der Bücherei, Café Seelenzeit und den Restaurants Alte Welt und Andechser stehen werden. Die elfjährigen Schülerinnen Florentine Kügle und Lilith Weizenegger hatten sich ebenfalls beteiligt und samstags ihre Stühle gestaltet. Florentine malte eine Blüte auf schwarzen Untergrund, Lilith hatte als Katzen- und Musikliebhaberin ihren Stuhl mit einer Katze aus Leder an der Lehne geschmückt, auf dem Sitz hatte sie mit einem schwarzen Stift die Katzensinfonie mit Musiknoten in Katzenform auf einen weißen Stoff gemalt. Ehrenbürgerin Ellen Kratzer freute sich, dass dieser Stuhl in die Praxis ihres Sohnes Peter kommen wird. Marion Ludwig, die seit einem Jahr hauptsächlich Aquarelle malt, gestaltete wie auch Simone Riedrich und Erika Young zwei Stühle.

Einige Schüler hatten in Mering bei Christa Mayr schon Malkurse besucht

Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann war der Einladung von Hans-Dieter Kandler gefolgt und freute sich vor allem über die zweite Aktion in der Bücherei. 20 Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren enthüllten ihre in Jutesäcke verpackten Acrylbilder. Sie hatten Künstler der klassischen Moderne unter Anleitung von Christa Mayr kopiert, die bis einschließlich 15. November in der Bücherei zu sehen sind. Friedensreich Hundertwasser hatte sich der jüngste Künstler Jonathan Brüning ausgewählt, ebenso die zehnjährige Marie Erhard und Oskar Khler. Franz Marc war auch dreimal vertreten. Matteo Wolt hatte sich an das bekannte Bild des Fuchses gewagt. Auch Claude Monets Seerosen, Marc Chagalls Paar im Garten sind unter den gezeigten Werken. Es sind auch zwei Taschen dabei. „Ich habe den Kindern bei der Umsetzung geholfen, alle waren mit großem Eifer und Spaß bei der Sache“, freute sich Christa Mayr. Manche hatten bei ihr schon Malkurse besucht, es waren aber auch Kinder dabei, die erstmals bei ihr malten. Ihr Ehemann Werner Tröster war in den letzten Tagen in der Bücherei lange beschäftigt, um die Aufhänger für die bunten Gemälde der Kinder an den Wänden anzubringen.

Lesen Sie dazu auch den Bericht über die Aktion in Kissing: Manfred Köhler lässt in Kissing den Mythos Wald aufleben

Themen folgen