Paartalhalle: Ein Dach ist fertig, das nächste wird überprüft

Die Sanierung über dem Sportbereich der Kissinger Paartalhalle ist abgeschlossen. Die Architektin erklärt, warum es noch reintropft.

Von Philipp Schröders

Die Sportvereine spielen und trainieren schon seit ein paar Monaten wieder in der Paartalhalle, auf dem Dach gingen die Sanierungsarbeiten derweil weiter. Nun ist fast alles fertig und das Werk abgenommen, wie die Architektin Birgit Wossnig in der vergangenen Sitzung des Kissinger Gemeinderats erklärte. Sie gab einen Überblick über die Renovierung der Flachdächer und Schrägverglasungen über dem Sportbereich.

Wie mehrfach berichtet, hatte sich bei der ersten Planung vor zweieinhalb Jahren der ursprüngliche Architekt Herbert Bühler eingeschaltet. Er sah sein Urheberrecht beeinträchtigt und drohte mit rechtlichen Konsequenzen. Daher achteten die ausführenden Architekten, das Ehepaar Wossnig, bei der Sanierung genau darauf, dass sich am Erscheinungsbild der Halle nichts ändert. Birgit Wossnig sprach in der Sitzung von einer Sonderkonstruktion. „Das ist sehr ordentlich von den Firmen erledigt worden.“ Sie hob die verbesserte Akustik und neue, moderne Beleuchtung in der Halle hervor. „Ich habe bisher nur zufriedene Stimmen gehört.“ Insgesamt lagen die Kosten bei rund 1,8 Millionen Euro, wobei die Gemeine mehrere Hunderttausend Euro an Fördergeldern bekommt.

Paartalhalle: Wasser kommt nicht von draußen

Die Architekten erklärte in der Sitzung auch, dass immer noch Wasser in die Halle eindringt. Das käme allerdings nicht von außen. In einer Schicht zwischen der Dampfsperre befinde sich noch eine geringe Wassermenge, die in die Halle abtropfe. Die zuständigen Firmen hätten sich das bereits angeschaut. „Wir erwarten, dass es jetzt nicht mehr tropft.“ Das Dach sei jedenfalls dicht, das habe eine spezielle Überprüfung bewiesen.

Ein Problem gibt es noch bei der Beleuchtung: Eine Firma, die Strahler für die Galerie liefern wollte, hat Insolvenz angemeldet. Die Architektin hofft aber, dass das Unternehmen die benötigten zwölf Leuchten noch liefert. Auch diese Maßnahme werde gefördert. Kämmerer Klaus Metzger erklärte in der Sitzung, dass die zuständige übergeordnete Behörde einer Fristverlängerung zugestimmt habe.

CSU–Sprecher Franz-Xaver Sedlmeyr kritisierte: „Wir nehmen ein Bauwerk ab, dass noch Fehler hat.“ Wossnig wies aber darauf hin, dass ein Katalog mit Mängeln erstellt worden sei und eine vierjährige Gewährleistungsfrist bestehe. Bürgermeister Reinhard Gürtner lobte die Architekten für ihren Einsatz.

Birgit Wossnig blieb nach ihrem Vortrag gleich sitzen, um das nächste Projekt vorzustellen. Das Dach über dem neueren Teil der Paartalhalle wurde im Zuge der Sanierung gereinigt. Dieser beheimatet den Veranstaltungsbereich mit dem Erlebachsall und ist 1999 gebaut worden. Bei der Reinigung schauten sich der Dachdecker und die Architekten auch die Folienabdeckung an. Bauamtsleiter Alfred Schatz bestätigte in der Sitzung die Befürchtung, dass das Dach nicht mehr dicht sei. „Wir hatten einen Wassereinbruch an einer Stelle“, sagte er. Laut Wossnig mache die Abdichtung zwar optisch einen guten Eindruck. „Es ist aber ein sehr weicher Tritt aufgefallen, wie auf einer Matratze.“ Der Dachdecker habe bemängelt, dass Abflüsse verbaut seien, die eigentlich nicht zu dem Dachsystem passten. Rund um die Gullys dringe Wasser ein. Wossnig empfahl, das Dach an mehreren Stellen zu öffnen, um zu überprüfen, ob sich die Feuchtigkeit ausbreite. Eine Minimallösung könnte sein, nur die sechs Gullys austauschen zu lassen. Zudem wies sie auf die Verpflichtung hin, alle zwölf bis 15 Jahre eine Bauwerksprüfung machen zu lassen. Dabei geht es um die Standsicherheit der Tragwerkskonstruktion. Auch der Sportbereich war bei der Sanierung von Ingenieuren unter die Lupe genommen worden.

Architektenbüro soll das neuere Dach der Halle in Kissing überprüfen

Letztlich wurde das Architektenbüro Wossnig damit beauftragt, das Dach hinsichtlich der Dichtigkeit und Funktion der Isolierung eingehend zu überprüfen. Anhand des Ergebnisses will der Gemeinderat entscheiden, in welchen Umfang eine Sanierung erforderlich ist. Zudem sollen für die Überprüfung der Standsicherheit, im Hinblick auf die Bauwerksprüfung, Angebote eingeholt werden. Bürgermeister Gürtner erklärte auf Anfrage, dass auch der ursprüngliche Architekt Bühler kontaktiert werden soll, sobald absehbar ist, was auf dem Dach gemacht werden muss.

