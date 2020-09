06:00 Uhr

Pachner bleibt auch mit 76 Präsident des Komitees Friedberg/Völs

Plus Der 76-Jährige Reinhard Pachner bleibt bis auf Weiteres Präsident des Partnerschaftskomitees Friedberg/Völs. Eigentlich hatte er das gar nicht vor.

Von Otmar Selder

Der 76-Jährige Reinhard Pachner bleibt bis auf Weiteres Präsident des Partnerschaftskomitees Friedberg/Völs. Der ehemalige Landtagsabgeordnete wollte sein Amt in jüngere Hände geben, erklärte sich aber in der Sitzung des Komitees bereit, bis „nach Corona“ und bis zum Abschluss der Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen der Partnerschaft in Völs die Stellung zu halten.

Teil eins der Feierlichkeiten in Friedberg ist finanziell erfolgreich über die Runden gebracht worden, sagte Schatzmeister Richard Scharold. Wann der zweite Teil stattfindet, diesmal am Fuße des Schlern, hänge von der Entwicklung der Pandemie ab. Gern gesehen wurden die privaten Aktionen von Friedbergern bei der Teilnahme am abgespeckten „Völser Kirta“ im August.

Pachner bleibt Präsident: So halten Friedberg und Völs Kontakt

Abstand genommen hätte das Komitee dieses Jahr von einer Teilnahme am Friedberger Advent, der ja mittlerweile abgesagt ist. „Die Hygienevorschriften für den traditionellen Partnerschaftsstand mit den speziellen Lebensmitteln würden uns überfordern“, sagte Pachner. Auch die Kalkulation über den Bedarf an Südtiroler Spezialitäten wäre aufgrund der unsicheren Lage unmöglich gewesen.

Der Präsident berichtete, dass er laufend mit seinem Kollegen Hans Nössing in Völs in Kontakt sei. Über die Solidaritätsbekundungen mittels Zeitungsaufrufen und mittels abgenommener „Fernwehpakete“ hätten sich die Südtiroler besonders gefreut.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen