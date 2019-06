vor 25 Min.

Pallottiner sagen Danke für den neuen Flügel

Viele Spender haben mitgeholfen, ein neues Instrument anzuschaffen

Mitte August letzten Jahres hatte Stephanie Knauer das Abschiedskonzert gespielt. Der städtische Steinway-Flügel, der während der Sanierung des Wittelsbacher Schlosses in der Pallotti-Kirche eine Bleibe gefunden hatte, kehrte in das Schloss zurück. Bei den Pallottinern bedauerte man den Verlust und der Rektor der Kirche, P. Alexander Holzbach rief eine Spendenaktion ins Leben. Das war in der Gemeinschaft nicht unumstritten. Denn manche Patres sagten, wir können nicht die Friedberger um Spenden für Arme in Indien und Afrika bitten und halten dann noch die Hand auf für solch ein Luxusprojekt.

Das berichtete Pater Holzbach jetzt im Gottesdienst, als er den Spenderinnen und Spendern dankte, die dafür gesorgt hatten, dass seit Ostern wieder ein Flügel in der Pallotti-Kirche steht. Viele Spenden der Gottesdienstbesucher der Pallotti-Kirche, die Unterstützung der Augusta-Bank und der Augsburger Stadtsparkasse, des Rotary Clubs Friedberg und des Lions Club Friedberg sowie Großspenden dreier Privatpersonen ermöglichten es den Pallottinern, einen Hoffmann-Flügel zu erwerben. „In den normalen Gottesdiensten habe ich gebettelt, darum will ich auch in einem normalen Gottesdienst all den unbekannten und den bekannten Spendern danken“, sagte Holzbach.

Für den Herbst kündigte er ein Dank-Konzert an. Holzbach wörtlich: „Der Flügel wird den Glanz unserer Orgel nicht schmälern. Aber er bereichert auf ungewohnte Weise unsere Liturgie und rührt Menschen an, denen das Konventionelle eher fremd ist.“ Er selbst hätte nie gedacht, dass ihn ein Flügel in der Liturgie so sehr anspricht. „Friedberg überrascht und beflügelt eben!“, sagte der Kirchenrektor und lud zu einem Umtrunk auf dem Kirchplatz ein. (FA)

Themen Folgen