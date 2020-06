vor 52 Min.

Panik in der Therme: Friedberger Autor veröffentlicht neuen Krimi

Die Therme Bad Wörishofen ist Schauplatz von Achim Kauls neuem Krimi "Mord aus kühlem Grund". Der Friedberger Autor lebte vier Jahre in der Kneippstadt.

Plus Achim Kaul aus Friedberg lebte vier Jahre lang in Bad Wörishofen. Dort spielt auch sein jetzt veröffentlichter, zweiter Krimi. Wie er auf die Idee zum Roman kam.

Von Maria Schmid

Es ist ein lauer Sommerabend. In den Saunalandschaften der Therme in Bad Wörishofen wird gepflegt geschwitzt. Bis, ja bis gellende Schreie die aufgeheizte Luft durchstoßen. Gezündet werden Rauchgasgranaten. Die Türen sind verschlossen. Die Durchsagen verstörend. Die nervöse Stimmung kocht hoch. Die Nackten packt die nackte Panik. Mitten in diesem Durcheinander wird ein Toter entdeckt.

In dem neuen Kriminalroman mit dem vielversprechenden Titel „Mord aus kühlem Grund“ geht es um eine Massenpanik in dem Erlebnisbad. Ein kühler Mörder gegen Kommissar Adam Zweifel und dessen Assistentin Melinda Zick. Geschrieben hat das Buch Achim Kaul aus Friedberg, der lange Jahre in Bad Wörishofen lebte und 2019 mit „Mord aus heiterem Himmel“ sein Erstlingswerk vorlegte.

Friedberger Autor veröffentlicht neuen Krimi: Wer ist der Tote in der Therme?

Die beiden eigenwilligen Ermittler beweisen Spirit und Cleverness. Vor allem müssen sie herausfinden, wer der Tote ist. Es stellt sich heraus, dass es einer der Söhne des Thermeninhabers Theo Kronberger ist. Doch welcher der beiden eineiigen Zwillinge? Um die Rolle des Mörders bewerben sich mehrere stark motivierte Personen.

Achim Kaul aus Friedberg hat seinen zweiten Krimi über einen mysteriösen Mord in einer Thermensauna veröffentlicht. Bild: Walter Kleber, Kreissparkasse

So ist es nicht verwunderlich, dass der Kommissar und seine Assistentin sich auf verschiedenen „Holzwegen“ befinden. Ja, bis sie am Ende zu einer lebensgefährlichen List greifen müssen. Für Achim Kaul sind es vor allem die witzigen und spritzigen Dialoge, die ihm nicht nur beim Schreiben, sondern auch dem Leser so richtig Spaß machen werden.

Achim Kaul aus Friedberg: Vom Vermögensberater zum Krimiautor

Denn im Führen von Beratungsgesprächen hat er in seinem Beruf reiche Erfahrungen sammeln können. Dazu gehörten auch Gespräche im Dialekt. Der 1959 geborene Achim Kaul war Diplom-Bankbetriebswirt und Vermögensberater. Von 2014 bis 2018 lebte er in Bad Wörishofen und konnte mit den Kunden viele Gespräche führen.

Er sagt: „Es ist ja ein Unterschied, ob ich mit einer älteren Dame oder einem jüngeren Menschen einen Dialog führe. Die Sprache ist eine andere, die Angelegenheiten unterscheiden sich.“ Und aus diesem Fundus der Gespräche schöpft er.

Krimi-Idee: Friedberger lebte jahrelang in Bad Wörishofen

Gerade die Dialoge machen ihm beim Schreiben sehr viel Freude. Achim Kaul wusste bereits mit 14 Jahren, dass er Schriftsteller werden wollte. Doch da sei das Leben dazwischen gekommen, wie Beruf, Heirat, Kinder, Arbeit. Nun ist er in seinem Traumberuf angekommen. Für diesen zweiten Krimi brauchte er rund eineinhalb Jahre, Pausen eingeschlossen.

Ganz sicher, ruhig und entspannend geht es in der Sauna der Therme Bad Wörishofen zu, wie unser Archivbild zeigt. Nicht jedoch im neuen Krimi von Achim Kaul, in dem die Sauna zum Tatort wird. Bild: AZ-Archiv

Und die Idee zu diesem Roman? Er lacht und sagt: „Bei einer Radtour zur Therme brachten mich die großen Panoramascheiben auf den Gedanken: „Wie wäre es, wenn im Innern eine Massenpanik ausbräche? Wenn der einzige Ausweg wäre, die riesigen Scheiben zu zertrümmern?“

Autor Achim Kaul überrascht seine Leser

Das sei für ihn die Initialzündung gewesen. Und wie kam er zum tatsächlichen Mörder? Nun, das habe er bis fast zum Ende der Story selbst noch nicht gewusst. Er lasse sich von der Geschichte immer wieder überraschen. Das können auch die Leser, wenn sie sich mit Zweifel und Zick auf den Weg machen, den Mörder zu stellen.

Buch und E-Book „Mord aus kühlem Grund“, ISBN 978-3-7529-4363-4, sind zum Preis von 15,99 Euro im Buchhandel erhältlich.

