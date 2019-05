vor 22 Min.

Pariser Flair im Schloss

Das Ensemble lässt das Publikum bei einem Operettenabend dahinschmelzen. Nicht nur die Melodien machen den Auftritt bezaubernd

Von Manuela Rieger

Die schönsten Lieder aus der Operettenwelt präsentierte im Friedberger Schloss das Ensemble Pariser Flair. Operettenfreunden wird nachgesagt, dass sie einen Hang zur Nostalgie hätten. Diese sprach das Programm mit der Auswahl von beliebten und bekannten heiter-melancholischen Melodien aus den unterschiedlichsten Operetten an, denn man konnte sich beispielsweise in der Walzerseligkeit eines Johann Strauß sonnen oder beim Duett „Lippen schweigen“ aus der „Lustigen Witwe“ von Franz Lehár mit dem Bühnenpaar Giroux und Schnurr dahinschmelzen. Nostalgische Klangwelten machen es möglich, sich Vergangenem zuzuwenden und etwas zu verklären, was man selbst nicht erlebt hat.

Das Publikum jedenfalls ließ sich verzaubern von dieser Welt, in der die beiden Solisten Ausschnitte aus Verdis „Rigoletto“, aus Georg Bizets „Carmen“ oder Teile aus der „Fledermaus“ von Johann Strauß sangen – Marie Giroux geschmeidig in der Stimme, intonationssauber, in den hohen Tönen milde abgedeckt und mit einem schelmischen Lächeln. Tenor Joseph Schnurr war ihr ein wunderbarer Partner und gab den formvollendeten sehnsüchtigen Kavalier. Höchst präsent mit weichem Timbre spielte und sang er seine Partien überzeugend. Begleitet und getragen wurden die Solisten von der einfühlsamen Jenny Schäuffelen. Zudem glänzte die Pianistin im Solo und spielte einen Marsch à la Turca und den Minutenwalzer von Frédéric Chopin. Melodiös und in wundervollem Rhythmus gestalteten die Mezzosopranistin Marie Giroux und Tenor Joseph Schnurr eine Fülle populärer, aber auch weniger bekannter Songs.

Zwei Stunden lang bot das Trio ein zwar unspektakuläres, aber dafür umso stimmungsreicher und musikalisch auf hohem Niveau unterhaltsam angesiedeltes Konzert: „Die schönsten Liebeserklärungen aus Oper und Operette“. Die Texte der Lieder behandeln nicht einfach nur die Herz-Schmerz-Thematik, obschon Liebesfreude und Liebesleid, große Gefühle und kleine Kümmernisse darin eine Rolle spielen, sondern sie befassen sich ebenso auf nachdenkliche, gelegentlich durchaus sentimentale Weise mit alltäglichen Lebenserfahrungen, nicht zuletzt auch mit kritikwürdigen Entwicklungen in der Gesellschaft.

Mit leichter Zunge und zahlreichen Anekdoten übernahmen die Darbietenden zudem ansprechend die Moderation, was reichlich zum Erfolg beitrug. Nicht zu vergessen die Sketche rund um die Zweierbeziehungen: „Liebling, welches Kleid soll ich anziehen?“, oder eine Diskussion am Frühstückstisch und manches mehr.

Ohne Zugaben durften die drei Protagonisten nicht von der Bühne und mit dem Song „Time to Say Goodbye“ endete ein bezaubernder Abend.

