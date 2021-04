vor 21 Min.

Parkende Autos sorgen am Troppauer Weg in Mering für Ärger

Plus Für die Verwaltung schien die Situation am Troppauer Weg in Mering endlich geklärt. Doch jetzt fordern weitere Anwohner ein Parkverbot.

Von Eva Weizenegger

Am Troppauer Weg in Mering-St. Afra kommt es immer wieder zu Problemen mit parkenden Autos. Mehrere Anwohner meldeten sich bei der Verwaltung, dass "diverse Nachbarn und auch weitere Autofahrer" direkt gegenüber dem Zufahrtswegs parkten. Dadurch müsse man beim Ein- und Ausfahren auf das Grundstück des Nachbarn ausweichen. Sobald aber auf dessen Stellplatz ein Fahrzeug stehe, sei eine Zu- oder Ausfahrt nicht mehr möglich.

