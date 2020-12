08.12.2020

Parkleitsystem für Friedberger Garagen hilft beim Einparken

Wie viele Parkplätze noch frei sind, zeigt in Friedberg ein Parkleitsystem an.

Wie viele Parkplätze in den Friedberger Garagen noch frei sind, zeigt seit Kurzem ein Parkleitsystem an. Was das System kostet und wie viele Plätze es gibt.

Von Sebastian Richly

Seit dieser Woche wird den Autofahrern in den beiden Friedberger Garagen das Einparken erleichtert. Mit dem Parkleitsystem wissen die Fahrer im besten Fall schon vor der Einfahrt in die Garagen, wie viele Plätze noch frei sind. „Unnötiges Reinfahren kann so vermieden werden“, erklärt Holger Grünaug von den Stadtwerken Friedberg.

180 Parkplätze in den Friedberger Garagen

Gerade in Zeiten größerer Veranstaltungen sei das System sehr nützlich. Rund zwei Wochen betrug die Bauzeit, immer wieder mussten Teile der Garagen für Parker gesperrt werden. Laut Grünaug belaufen sich die Kosten auf rund 65.000 Euro für beide Garagen.

In der Garage West gibt es 80 Parkplätze, in Ost sind es 180.

