Partygäste in Unterbergen flüchten beim Anblick der Polizei

Mehrere Partyteilnehmer flohen, als die Polizei auftauchte. Dummerweise ließen sie bei dem Fest am Unterberger Weiher persönliche Gegenstände zurück.

Eine Geburtstagsfeier am Weiher in Unterbergen fand am späten Freitagabend ein schnelles Ende, als eine Streifenbesatzung um die Ecke bog. Alle Feiernden entfernten sich kurzerhand durch das angrenzende Gebüsch in verschiedene Richtungen und ließen dabei unter anderem Geldbörsen, Smartphones, Fahrräder, Sonnenbrillen, Rucksäcke und alkoholische Getränke, die die Polizisten anschließend einsammelten.

Mehrere Partyteilnehmer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren konnten zwischenzeitlich ausfindig gemacht werden. Sie erhielten ihre zurückgelassenen Gegenstände bei der Polizeiinspektion Friedberg ausgehändigt. Weitere Eigentümer können sich mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis an die Polizeiinspektion Friedberg wenden.

Corona-Beschränkungen: Polizei beendet Party bei Unterbergen

Eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz wurde aufgenommen. Die Ermittlungen zu den beteiligten Personen laufen. (AZ)

