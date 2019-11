vor 18 Min.

Patchwork in Friedberg: Häkeln, stricken und dabei Gutes tun

Das Handarbeitshaus Patchwork feiert Zehnjähriges mit einer Aktion für die Kartei der Not.

Das „PatchWork – Haus für Handarbeit“ in Friedberg feiert derzeit sein zehnjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass haben sich Karin Weindl und ihr Team nun eine besondere Aktion zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, einfallen lassen. Die Aktion läuft noch bis Ende November

Karin Weindl konnte viele ihrer Lieferanten dafür gewinnen, Stoffe, Wolle und Handarbeitszubehör für diesen wohltätigen Zweck zur Verfügung zu stellen. Zudem steuerte auch Weindl selbst ein buntes Sortiment an Waren aus ihrem eigenen Lager bei. Mit ihren Mitarbeiterinnen stellte sie daraus bunte und abwechslungsreiche Warenpäckchen zusammen, die zum Preis von zehn Euro verkauft werden. Der gesamte Erlös aus diesem Verkauf fließt der Kartei der Not zu.

Päckchen zugunsten der Kartei der Not

„Die Päckchen kommen bei unseren Kunden riesig an und erfreuen sich großer Beliebtheit,“ so das Fazit von Karin Weindl nach den ersten Verkaufstagen im Rahmen ihres Firmenjubiläums, das am zweiten Novemberwochenende gefeiert wurde. Wer diese Aktion selbst unterstützen möchte, hat dazu noch bis Ende November Gelegenheit. Die Jubiläumspäckchen werden im „PatchWork – Haus für Handarbeit“ in der Friedberger Bauernbräustraße zugunsten der Kartei der Not verkauft.

Eröffnet wurde das Handarbeitshaus von Karin Weindl in der Friedberger Innenstadt. Doch die Wurzeln des Fachgeschäfts reichen noch weiter zurück: Bereits 2001 begann ihre Mutter Gislinde Graminger in Mering ihr erstes Handarbeitsgeschäft. 2009 zog Karin Weindl dann mit dem Fachgeschäft unter dem heutigen Namen nach Friedberg um. Nicht ohne Stolz verweist sie darauf, dass mit ihren Töchtern bereits die dritte Generation tatkräftig mit anpackt.

