Patenbitten vertieft die Freundschaft

Dasinger Burschen und Derndl haben sich für den Jubelverein aus Laimering knackige Aufgaben einfallen lassen

Von Christina Reiner

Wenn der Laimeringer Burschenverein Ende August sein Gründungsfest feiert, dann weiß er einen Paten an seiner Seite: Der Dasinger Burschen- und Derndl-Verein wurde für die Aufgabe gewonnen. Der Verein hatte vergangenes Jahr seine Fahnenweihe und hatte auch den Laimeringer Burschenverein als Paten gewählt. Dadurch ist mittlerweile eine innige Freundschaft entstanden.

Diese Freundschaft wurde nochmals mit dem Patenbitten verfestigt. Trotz alledem wurde es traditionell dem Jubelverein nicht leicht gemacht. Die Burschen und Mädels von Dasing hatten sich einiges einfallen lassen. Die erste Aufgabe war es, einen Maibaumstamm zu schälen und circa 1200 Meter von einem Waldstück am Ortsanfang Dasing zum Bäckerwirt zu tragen. Dabei wurde jede Muskelkraft benötigt und den Takt gab die Blaskapelle an. Die Laimeringer Burschen, erfahrene Maibaumaufsteller, konnten diese Aufgabe ohne größere Probleme erfolgreich meistern.

Nach einer körperlichen Stärkung wurde der Vorsitzende Sebastian Gutmann von den Dasingern in einen Gitterkäfig gesperrt. Die Mitglieder der Vorstandschaft des Laimeringer Burschenvereins mussten Herausforderungen zum Thema Dschungelcamp meistern. Beispielsweise mussten sie püriertes Kesselfleisch trinken und „Cake Pops“ aus Zwiebeln mit Schokoladenüberzug essen. Die mutigen Männer erfüllten jeden Punkt mit Bravour. Somit wurde letztendlich Gutmann wieder freigelassen.

Nicht nur der Patenverein steht bereits fest, sondern auch das Programm. Bundesinnenminister Horst Seehofer wird am Donnerstag, 30. August, mit einem politischen Abend das Fest eröffnen. Am Freitag folgt dann eine Schneemaßparty. Diese Tradition gibt es schon seit einigen Jahren in Laimering, die sonst üblicherweise Anfang des Jahres stattfindet. Jannis Schreiner genannt „DJ Olde“ wurde für diesen Abend gebucht. Am Samstag ist ein Bierzeltabend mit der Band Ois Easy geplant. Am Festsonntag, dem Höhepunkt der Veranstaltung, wird die restaurierte Fahne anlässlich des 70-jährigen Jubiläums im Festzelt mit den eingeladenen Vereinen aus der Umgebung geweiht. Weitere Informationen dazu auf der Facebookseite des Burschenvereins Laimering.

