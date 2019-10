00:31 Uhr

Pater Kunz trägt sich ins Goldene Buch ein

Ein großes Fest bereitete die Pfarrgemeinde St. Michael für Pater Wilfried Kunz anlässlich seines 50-jährigen Priesterjubiläums. Dieser kam 2011 zur seelsorglichen Mitarbeit und Betreuung der Schwestern im Theresienkloster nach Mering. Dass der Pallottinerpater über die Pfarrei hinaus in Mering sehr geschätzt wird, zeigte die Einladung, sich ins Goldene Buch der Gemeinde einzutragen. Dieser feierliche Akt wurde im Anschluss an die Messfeier in der Kirche im Rahmen eines Sektempfangs im Sitzungssaal der Mehrzweckhalle vorgenommen. Flankiert von Merings Ehrenbürgerin Ellen Kratzer und dem Zweiten Bürgermeister Florian Mayer erhielt der Priesterjubilar seinen Eintrag zur Signatur vorgelegt. In diesem dankt der Markt Mering dem „verdienten Seelsorger für sein unermüdliches Wirken für die Menschen in unserer Gemeinde“. Der Eintrag wurde gleich in dreifacher Ausfertigung vorgelegt und neben dem Jubilar, dem Bürgermeister und der Ehrenbürgerin auch von den anwesenden Geistlichen unterschrieben. Mit dabei waren Merings Pfarrer Thomas Schwartz, Pallottinerrektor Pater Alexander Holzbach sowie Pfarrer Pero Peric, der ebenfalls in der Pfarrei als Seelsorger mitarbeitet.

Eine der Ausfertigungen wird nun als Einlegeblatt ins Goldene Buch der Gemeinde eingelegt. Die beiden anderen sind für den Jubilar selbst und für das Archiv der Pallottiner in Friedberg vorgesehen. Dort freute man sich besonders über den herzlichen Empfang, der dem Mitbruder in Mering und über die große Anteilnahme der gesamten Gemeinde an dem goldenen Priesterjubiläum. (jojo)

