Paul Heinzeller ist gestorben: Trauer um früheren Vorsitzenden des Alpenvereins

Paul Heinzeller aus Mering ist gestorben. Viele Jahre lang setzte er sich für den Alpenverein ein. Er schätzte nicht nur das Bergwandern.

Paul Heinzeller, der frühere Vorsitzende des Alpenvereins Mering, ist vor Kurzem gestorben. Als begeisterter Bergfreund habe er seiner Leidenschaft nicht nur privat – auch mit seiner Frau Lotte – beim Bergsteigen und Skifahren verfolgt, sagt Maria Walch vom Verein. Heinzeller habe sich auch jahrzehntelang unermüdlich in der Alpenvereinssektion Mering engagiert, um anderen großartige Bergerlebnisse zu ermöglichen.

Mit 23 Jahren trat er im Jahr 1958 in die Sektion ein, 1964 übernahm er die Betreuung der Geschäftsstelle und den Posten des Schatzmeisters. 1970 wurde er zum Vorsitzenden gewählt. 26 Jahre hatte er das Amt inne. In diese Zeit fielen die Gründung einer Jugendgruppe sowie die Planung und der Bau der Kletterwand mit Aufenthaltsraum. Deren Einweihung erlebte er bereits als Ehrenvorsitzender.

Paul Heinzeller schätzte nicht nur das Bergwandern

Sehr am Herzen lag ihm laut Walch die Freundschaft mit der Nachbarsektion Geltendorf, die durch alljährliche Aktivitäten wie die Ostermontags- und Herbstwanderung in der gemeinsamen Heimat gepflegt wird. Auch im hohen Alter betätigte er sich noch in der Seniorengruppe und nahm am Vereinsleben mit Interesse teil.

Als aktiver Alpinist schätzte Heinzeller das Bergwandern, wandte sich aber auch dem Klettern zu. Zusammen mit Freunden führte er Touren bis zum vierten Schwierigkeitsgrad im Wettersteingebirge, im Karwendel, im Wilden Kaiser und anderen Gebieten durch. Auch Schnee und Eis zogen ihn an: So erklomm er 1972 mit drei Freunden das Weißhorn (4505 Meter) und das Matterhorn (4477 Meter).

Meringer bestieg namhafte Gipfel

Bei den alljährlichen Touren der 1970 gegründeten Bergsteigergruppe bestieg er namhafte Gipfel im gesamten Alpenraum, bis ihn eine Erkrankung zum Pausieren zwang. Nach einer jahrelangen Genesungsphase konnte er sich mit seinen Kameraden den großen Wunsch erfüllen, noch einmal auf einem Dreitausender zu stehen, was ihm mit dem Monte Cevedale (3778 Meter) gelang.

Nun ist Paul Heinzeller im Alter von 84 Jahren gestorben. „Der Alpenverein Mering wird ihn vermissen“, sagt Walch. (AZ)

