vor 34 Min.

Paul O’ Brien begeistert in Merings neuem Gemeindesaal

Der in Mering bekannte und beliebte Liedermacher Paul O’ Brien singt vor vollem Haus über Liebe und Lebensträume.

Von Heike John

Viele begeisterte Stammgäste waren versammelt, als Paul O’ Brien, der Singer-Songwriter mit irischen Wurzeln, seine „lieben Freunde in Mering“ begrüßte. Dass das Konzert im Saal des Martin-Luther-Hauses mit mehr als 70 Gästen sehr gut besucht war, lag vielleicht auch daran, dass es sich um die erste abendliche Veranstaltung im neu erbauten Zentrum der evangelischen St. Johannes-Gemeinde handelte.

Den großen weiß getünchten Raum in seiner Schlichtheit füllte Paul O’Brien mit seiner warmen Stimme vom ersten Moment an. Er lobte die gute Akustik. „I hope you will stay – Ich hoffe, Sie werden bleiben“, betonte er in seiner gesungenen Begrüßung. Der versierte Entertainer wusste sein Publikum vom ersten Gitarrenakkord an mitzureißen.

Paul O’Brien ist seit 2009 auf Tour durch Deutschland

Als Paul O’Brien 2009 zum ersten Mal durch Deutschland tourte, gab er zehn Konzerte. Nun, zehn Jahre später, sind es bereits 92, wie er mit Begeisterung erzählt. Sein Jubiläumsalbum mit dem Titel „Songs in the key of DE“, übersetzt etwa „Lieder in der Tonart von Deutschland“, handelt darum auch von Orten und Menschen in Deutschland.

Der sympathische Barde schaffte es, mit seiner unnachahmlichen Art Freundschaften zu schließen, die ihm ein Netzwerk quer durch die gesamte Bundesrepublik bieten. Die Hochzeit seiner 28-jährigen Tochter in diesem Jahr war für den leidenschaftlichen Familienvater ein so prägendes Erlebnis, dass er beim Meringer Konzert gleich mehrere Hochzeitssongs zum Besten gab. Er schrieb ein Lied über ihr weißes Kleid, ohne zu wissen, dass sie ein cremefarbenes tragen würde. Eine Kissingerin lieferte ihm für ihr Wunschlied 10.000 Gründe, warum sie ihren Andreas heiraten wolle. Eine Musiklehrerin aus der Schweiz, für die er ein Liebeslied schrieb, schätzte an ihrem zukünftigen Gatten unter anderem auch, dass er den Klodeckel nicht offenstehen lässt.

Paul O’Brien bringt in Mering Emotionen in seine Lieder

All dies erzählte Paul O’Brien seinem Publikum im Plauderton, in den sich im Laufe der Jahre zunehmend mehr deutsche Wörter mischen. Doch nicht nur die Glückseligkeit frisch Verliebter lieferte Stoff für seine Lieder. Als Songwriter verarbeitete er den Tod seines Lieblingscousins aus Dublin in einem Lied und widmete auch den Schwachen mit der leisesten Stimme in der lauten Umgebung einen eigenen Song.

Viel Applaus erntete der musikalische Geschichtenerzähler auch für sein geschicktes Spiel auf einer irischen Trommel oder der Mini-Ukulele, die ein Freund aus Hamburg für ihn baute. „Singen ist Medizin“, sagte er und mit seiner Aufforderung zum Mitsingen verteilte er davon auch reichlich im Publikum.

