00:32 Uhr

Paul Trinkl will Schulen helfen

In seiner Sitzung vom 16. Juli entschied sich der Friedberger Stadtrat für die Bereitstellung von Leihgeräten für Grund- und Mittelschüler. Die Finanzierung der Hardware übernehmen Bund und Länder. Die Schulen äußerten Sorgen gegenüber Stadtrat , wie hierfür die wichtige technische Unterstützung gewährleistet werden kann. Informatiker und Wirtschaftspfleger bietet deshalb Eltern und Lehrern seine ehrenamtliche Hilfe an.

Obwohl derzeit mit vollem Präsenzunterricht gestartet werden soll, ist die „Gefahr“ von Schichtunterricht oder komplettem Fernunterricht nicht gebannt. Damit auch alle Schüler am Angebot des Fernunterrichtes teilnehmen können und keine weiteren Bildungslücken entstehen, werden von der Stadt Friedberg überwiegend Tablets als Leihgeräte ausgegeben. Das Angebot richtet sich vor allem an Familien, die mit den finanziellen Belastungen Schwierigkeiten haben. Bund und Länder stellen zwar die Geräte zur Verfügung, bewilligen derzeit aber keine Mittel für Kundendienst und für den Internetanschluss. In der Stadtratssitzung hat die Verwaltung erklärt, dafür keine freien Kapazitäten zur Verfügung zu haben.

Für den Internetanschluss zeichnen sich Angebote von der Telekom und Vodafone ab. Dabei handelt es sich um Mobilfunkangebote ohne Volumenbegrenzung, allerdings mit vorgesehener inhaltlicher Einschränkung auf Bildungsangebote, die von den Schulen vorgegeben werden. Für die Schüler soll der Anschluss kostenlos sein. Möglicherweise kommen hier jedoch laufende Kosten auf die Stadt zu. Ein konkreter Termin für die Bereitstellung des Tarifs ist von beiden Anbietern noch nicht veröffentlicht worden.

Themen folgen