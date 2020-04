vor 21 Min.

Persönliche Fürbitte für die Online-Messe

In Merching findet der Gottesdienst wieder im Internet statt

Die erste Merchinger Online-Messe wurde bis jetzt rund 500-mal angeklickt. Laura Rebitzer vom ehrenamtlichen Projekt „Mia Merchinger“ freut sich über den Zuspruch und die positiven Reaktionen. Am Freitag, 1. Mai, wird nun der nächste Gottesdienst aufgezeichnet. Dafür hat Pfarrer Xavier eine besondere Bitte: Wer möchte, kann im Pfarramt oder auch per E-Mail an info@miamerchinger.de eine persönliche Fürbitte abgeben. Diese Interaktion würde den Gottesdienst deutlich persönlicher und lebendiger gestalten, unterstreicht Pfarrer Xavier, der sich auf die Fürbitten freut.

Den Gottesdienst werden Pfarrer Xavier, Pfarrer Dirk Fischer, Kaplan Joshi sowie Martin Dittebrand als Ministrant, Mesnerin Emma Teifelhard und (nicht live, sondern mit musikalischen Archivaufnahmen zugeschnitten) der Chor Alondra um Karin Wolferstetter gestalten. Live kann der Chor aufgrund der Hygieneregeln während Covid-19 nicht auftreten. (crp)

Hier gibt es die Messe: http://www.miamerchinger.de

