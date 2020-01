07:26 Uhr

Personalnot im Krankenhaus: Patient wartet seit Monaten auf Termin

Plus Kassenpatient Peter Kunath wartet seit dem Sommer auf eine Darmspiegelung im Friedberger Krankenhaus. Nur bei akuten Beschwerden geht es schneller.

Von Tom Trilges

Peter Kunath ist offenbar ein geduldiger Mensch. Er ließ sich wegen einer Darmkrebs-Vorsorgeuntersuchung im Juni beim Friedberger Krankenhaus um Monate vertrösten. Doch auch Kunaths Verständnis kennt Grenzen: Jetzt war sie erreicht, als er im Dezember erneut keinen Termin bei den Kliniken an der Paar bekam. Mittlerweile hat er die Untersuchung bei einem Arzt in Augsburg geplant. Lag die Nicht-Behandlung in Friedberg an seinem Status als Kassenpatient? Und wieso hat sich die Situation in den vergangenen Jahren offenbar so verschlechtert?

„Ich habe das bereits zwei Mal machen lassen im Friedberger Krankenhaus, zuletzt 2014“, sagt Peter Kunath über seine Vorsorgeuntersuchungen. „Da bekam ich einen Termin innerhalb von einem bis drei Monaten, diesmal gar keinen.“ Was Kunath besonders aufregt: „Die erste Frage am Telefon war, ob ich privat oder gesetzlich versichert bin.“ Kein Ansprechpartner im Friedberger Krankenhaus Er teilte mit, dass er in einer gesetzlichen Krankenversicherung ist und erhielt anschließend die Information, er möge sich wegen eines Termins in einigen Monaten nochmals melden. „Als Friedberger Bürger finde ich das nicht in Ordnung“, sagt Kunath. Man riet ihm außerdem, sich am besten bei einer Arztpraxis zu erkundigen – ohne allerdings einen konkreten Ansprechpartner in Friedberg zu nennen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Hätte sich Kunath einmal mehr vertrösten lassen und erst im Frühjahr 2020 wieder angerufen, wäre rund ein Jahr von seinem ersten Anruf bis zu einer möglichen Behandlung vergangen. Da ihm dies zu lange war, wandte er sich an einen Arzt in Augsburg und lässt die Darmspiegelung Anfang Februar dort machen. Kunaths Vermutung: Ausschließlich Privatpatienten haben die Chance auf eine zeitnahe Vorsorgeuntersuchung im Friedberger Krankenhaus. Aber stimmt das wirklich? Was der Chefarzt des Friedberger Krankenhauses sagt Dr. Albert Bauer ist Chefarzt für Innere Medizin und Gastroenterologie bei den Kliniken an der Paar. Auf Anfrage der Friedberger Allgemeinen stellt er die Lage von Peter Kunath zwar etwas anders dar. Seine Aussagen sind aber ernüchternd – nicht nur für Patienten, die eine Vorsorgeuntersuchung machen wollen. Bauer stellt klar: Vorsorge sei generell eine Aufgabe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte. „Nur in Ausnahmefällen können Kliniken für gesetzlich versicherte Patienten Vorsorgemaßnahmen anbieten“, teilt er mit. Zu Fällen wie dem von Peter Kunath sagt er: „Eine Ermächtigung für Kliniken für Darmspiegelungen, die ausschließlich der Vorsorge dienen, wird von der Kassenärztlichen Vereinigung generell nicht erteilt.“ Patienten mit Beschwerden dagegen könnten auch in den Krankenhäusern Friedberg oder Aichach untersucht werden – wobei stationäre Behandlungen Vorrang hätten. Privatpatienten haben es besser Anders sieht die Situation bei Privatpatienten aus: Sie besitzen einen Anspruch auf freie Arztwahl und Chefarztbehandlung, auch bei Vorsorgeuntersuchungen. Albert Bauer bestätigt grundlegende Engpässe im Friedberger Krankenhaus. Die Wartezeiten für nicht dringliche ambulante Darmspiegelungen betragen ihm zufolge rund vier Monate – auch für Privatversicherte. Bei akuten Problemen gehe es per Einweisung durch den Hausarzt oder über die Notaufnahme freilich schneller. Bauer verweist auf den erheblichen Fachkräftemangel im Gesundheitswesen, sowohl bei Ärzten als auch dem Pflegepersonal. Er räumt ein, dass sich die Wartezeiten in den vergangenen fünf Jahren – seit Kunaths letzter Vorsorgeuntersuchung – drastisch verlängert haben. „Es wird im Rahmen einer Personaloffensive intensiv nach Fachpersonal gesucht“, teilt Bauer mit. Es gibt keinen Facharzt im Wittelsbacher Land Doch warum konnte man Kunath nicht einmal einen geeigneten Arzt empfehlen? Die Antwort ist einfach: Es gibt keinen – zumindest in Aichach-Friedberg. „Für die Vergabe der Ermächtigungen berücksichtigt die Kassenärztliche Vereinigung nicht nur die Landkreisgrenzen, sondern auch die Entfernungen zu den jeweils vorhandenen Praxen, wobei erfahrungsgemäß Distanzen bis zu 30 Kilometer als zumutbar für die Patienten angesehen werden“, so Bauer. Kunath hat mit einem Facharzt in Augsburg bereits die praktischste Alternative gewählt. Seit 19. April 2019 können Männer ab 50 Jahren eine Darmspiegelung in Anspruch nehmen, die von der Krankenkasse bezahlt wird. Lesen Sie dazu den Kommentar von Tom Trilges: Wenn der Personalmangel spürbar wird

