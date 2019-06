vor 40 Min.

Petersdorfer haben eine lange Wunschliste

63 Punkte vom Naturbad bis zum Bürgermobil stehen auf dem gemeinsam ausgearbeiteten Zukunftspapier. Die Umsetzung wird sich hinziehen.

Von Johann Eibl

Im Herbst 2015 haben die Vorarbeiten für ein Gemeindeentwicklungskonzept in Petersdorf begonnen. Nun ist diese Phase abgeschlossen. Am Mittwoch wurden die Ergebnisse des Prozesses im Gemeindezentrum zwei Dutzend interessierten Bürgern präsentiert. Jeden dritten Platz besetzten dabei Mitglieder des Gemeinderats. Zu einem langwierigen Prozess wird nun die Umsetzung der 63 Wünsche, die formuliert wurden. Es ist nicht auszuschließen, dass die Umsetzung selbst im Jahr 2030 noch am Laufen sein wird.

Bürgermeister Dietrich Binder kommentierte die zurückliegenden Jahre, die durchaus auch von Ungeduld geprägt gewesen seien, so: „War wirklich ein langer Weg.“ Nun hofft die Kommune darauf, dass sie im Rahmen der Dorferneuerung in den Genuss von Fördermitteln in beträchtlicher Höhe kommt, die weit über 50 Prozent liegen könnten. Auch dabei wird erneut des Öfteren Warten angesagt sein. Daraus machte Andreas Pardun, Oberbaurat im Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) in Krumbach, kein Hehl. Am interessantesten könnten für die Gemeinde Petersdorf die Gelder werden, die bei der Sanierung von Hohenried zur Debatte stehen. Denn in diesem Fall geht es um ein ungemein kostspieliges Projekt, das bereits seit Jahren zur Diskussion steht und früher oder später umgesetzt werden muss.

Behörde will Kommunen bei größeren Projekten helfen

Pardun machte klar, dass sein Haus aufgrund der Bagatellgrenze von 25000 Euro („Darunter lohnt sich der Verwaltungsaufwand nicht“) wenig Interesse zeigt an Vorhaben, die mit einem geringen Kapitalaufwand zu bewältigen sind. Vielmehr wolle man Gemeinden dann unter die Arme greifen, wenn sie große Projekte verwirklichen möchten. Ein solches Beispiel wäre ein Markthaus auf öffentlichem Boden. Pardun gab aber zu bedenken, ob solche Geschäfte überlebensfähig sind: „Wenn Sie in Augsburg arbeiten und bei der Heimfahrt beim Aldi einkaufen, dann hat dieser Laden keine Chance.“ Ferner sei in jedem Fall zu berücksichtigen, inwieweit die Projekte mit dem Haushalt der Gemeinde zu vereinbaren seien. Auf Anfrage des Bürgermeisters räumte der Oberbaurat ein, dass grundsätzlich die Kommune in Vorleistung zu gehen habe: „Abschlagszahlungen sind möglich.“ Außerdem betonte Pardun: „Dorferneuerung gibt es nur auf freiwilliger Basis, niemand wird enteignet.“

Zähe und schwierige Diskussionen

Zu Beginn des Abends äußerten sich die Sprecher der vier Arbeitskreise. Dabei sprach Andreas Lamminger von „Diskussionen, die zäh und schwierig“ verlaufen seien. Markus Ehm hatte vor Jahren wiederholt die Frage gestellt: „Wo steht Petersdorf in zehn Jahren da?“ Dieses Mitglied des Gemeinderats dankte speziell Richard Brandner, dem ehemaligen Bürgermeister, für sein Engagement in diesem Zusammenhang: „Wir haben gelernt, miteinander zu reden, wir haben gelernt, dass Demokratie anstrengend sein kann.“

Ein Manko sprach Ehm auch an: „Es ist uns nicht gelungen, dass wir alle Generationen ins Boot holen.“ Die Leute, die den 65. Geburtstag bereits gefeiert haben, seien im Abseits gestanden.

Das Büro Eger & Partner in Augsburg hat das Projekt in den vergangenen Jahren begleitet. Gertrud Bittl-Dinger, eine Landschaftsarchitektin, erläuterte die Ergebnisse, die sie wiederholt lobend herausstellte: „Die vier Arbeitskreise haben hervorragend gearbeitet.“

Das Sportgelände des SSV sollte man aufwerten und beleben. Nachdem der Brunnen in Hohenried aufgelassen wird, könnte man dort über ein Naturbad nachdenken. Ein weiterer Vorschlag, der erarbeitet worden war: ein Erlebnis-Wegenetz, auf dem man per Fuß oder Fahrrad alle Ortsteile erreichen könnte. Mit einem Bürgermobil, das den Namen „Peter“ tragen soll, wäre die Zahl der vielen Pendelfahrten in der Gemeinde zu reduzieren. Ein Gemeindebrief Plus sollte auch den Vereinen sowie der Kirche und anderen Organisationen als Plattform dienen. Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, hieß ein weiterer Wunsch. Am Moosgraben in Alsmoos ist ein Dorfplatz angedacht. Das sind nur einige Wünsche auf der langen Liste.

