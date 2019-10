Petra von Thienen soll Merings Rathaus erobern

Plus Petra von Thienen will als Bürgermeisterkandidatin der Grünen die Zukunft der Marktgemeinde nicht Einzelinteressen oder cleveren Investoren überlassen.

„Ich will nicht abwarten, sondern möchte Mering voranbringen und das vorhandene Potenzial nutzen. Mit mir als Bürgermeisterin wird sich Mering weiterentwickeln und nicht im Stillstand verharren“, sagte Petra von Thienen in ihrer Vorstellungsrede auf der Nominierungsversammlung der Meringer Grünen.

Die amtierende Gemeinderätin möchte im kommenden Frühjahr als Chefin ins Rathaus einziehen. Die Unterstützung ihrer Partei hat sie. Ihr Wahlergebnis betrug 100 Prozent. Von Thienen führt auch die Liste für die Gemeinderatswahl an.

Seit 2014 im Meringer Gemeinderat

Petra von Thienen sitzt seit 2014 im Gemeinderat und ist dort auch Fraktionssprecherin. Seit sie vor 27 Jahren nach Mering zugezogen ist, ist sie auch dort aktiv. So hat sie 1993 das Kinderhaus Mering mit gegründet und war dort fünf Jahre lang im Vorstand. Zwölf Jahre später hat sie zusammen mit der eigenen und einigen anderen Familien den Verein „Kinder- und jugendfreundliches Mering“ ins Leben gerufen, der sich der Förderung von Kinder- und Jugendprojekten widmete. Aktives Mitglied ist sie weiter im „Bündnis Nachhaltiges Mering“, bei „ Mering ist bunt“ und bei „A-KO Aktionsbündnis Keine Osttangente“.

„Die ehrenamtliche Arbeit in der Gemeinde hat mich sehr bald zu der Erkenntnis gebracht, dass ich mich in die Ortspolitik einmischen möchte“, so von Thienen. Vor zwölf Jahren habe ihre aktive Zeit bei den Meringer Grünen begonnen. Fünf Jahre lang war sie Ortssprecherin.

Mering ist für Petra von Thienen zur Heimat geworden

Die Frage, warum sie Bürgermeisterin werden will, beantwortet sie so: „Ich lebe gern in Mering. Mering ist meine Heimat und die meiner Familie geworden. Hier sind unsere Kinder aufgewachsen, hier findet unser privates Leben statt.“ Der Ort und die Natur der Umgebung bieten alle Möglichkeiten, um angenehm darin zu leben und zu arbeiten. „Ich möchte diese Heimat erhalten und mit gestalten.“

Die Entwicklung des Ortes dürfe man nicht dem Zufall, der Willkür Einzelner oder cleveren Investoren überlassen. Nur wenn wir das Gemeinwohl im Blick behielten, werde sich die Gemeinde menschenfreundlich entwickeln können. Für Petra von Thienen heißt das: „Ressourcen schonen, die Einzigartigkeit des Ortes erhalten und mit kreativen und innovativen Ideen weiterentwickeln.“

Nachhaltige Konzepte für alle Meringer Themen

Für alle Bereiche der Gemeinde müssten nachhaltige und umweltfreundliche Konzepte entworfen werden, vor allem aber für die Baulandentwicklung, die Gewerbeförderung und die Entwicklung der Ortsmitte. „Ich vertraue dabei fest auch auf den Gestaltungswillen der Meringerinnen und Meringer und ihre Bereitschaft mitzuwirken.“

Petra von Thienen ist 57 Jahre alt und lebt seit 27 Jahren mit ihrem Mann und zwei erwachsenen Kindern in der Marktgemeinde. Von Beruf ist sie Diplom-Biologin und arbeitet derzeit als Marketing-Managerin in der IT-Branche. In ihrer Freizeit ist sie gerne in der Natur sportlich unterwegs, z.B. beim Radfahren, Bergsteigen, Skibergsteigen und Schwimmen. Außerdem liebt sie die Musik, spielt Klavier und versucht sich im Chorgesang.

Neue Gesichter für den Meringer Marktgemeinderat

Die grüne Fraktion im Marktgemeinderat wird sich verändern. Von den derzeit fünf Mitgliedern treten zwei nicht mehr an. Petra von Thienen kandidiert als Bürgermeisterin und auf Platz 1 und Pia Strecker auf Platz 7. Barbara Häberle ist zwar noch aufgestellt, allerdings erst auf Platz 21.

Auf Platz zwei der Liste setzte sich Stefan Kratzer gegen Tobias Listl durch, der dann einstimmig auf Platz vier kam. Auf Platz drei gab es wieder zwei Kandidatinnen. Er ging an Anita Schneider, ihre Gegenkandidatin Pia Strecker landete später auf Platz 7. So sieht die komplette Liste aus:

1. Petra von Thienen, 57 Jahre, Diplom-Biologin;



2. Stefan Kratzer , 39 Jahre, Fachlehrer an der Feuerwehrschule;



, 39 Jahre, Fachlehrer an der Feuerwehrschule; 3. Anita Schneider , 62 Jahre, Einzelhandelskauffrau;



, 62 Jahre, Einzelhandelskauffrau; 4. Tobias Listl , 36 Jahre, Architekt, denkmalpfleger;



, 36 Jahre, Architekt, denkmalpfleger; 5. Erika Gercke , 60 Jahre, Diplom- Sozialpädagogin;



, 60 Jahre, Diplom- Sozialpädagogin; 6. Gjogji Boskov, 54 Jahre, Dipl. Bauingenieur, parteifrei;



7. Pia Strecker , 36 Jahre, Patentanwaltsgehilfin;



, 36 Jahre, Patentanwaltsgehilfin; 8. Joachim Pagel , 49 Jahre, Werbeagent;



, 49 Jahre, Werbeagent; 9. Yvonne Strecker , 43 Jahre, Sozialpädagogin;



, 43 Jahre, Sozialpädagogin; 10. Michael Fleig , 62 Jahre, Schreiner;



, 62 Jahre, Schreiner; Die weiteren Bewerber: 11. Anke Boskova, parteifrei, 12. Torsten Nancke, 13. Manuela Mayr , 14. Bernhard Konrad , 15. Esther Obst-Kennedy , 16. Bernd Meyer , 17. Doris Gerlach , 18. Hans Schneider , 19. Isabella Konrad , parteifrei, 20. Jörg Häberle , 21. Barbara Häberle , 22. Wolfgang Berlow, parteifrei, 23. Gudrun Kleele-Strecker, parteifrei, 24. Thorsten Speck .



Die Grünen haben wieder einmal das Reißverschlusssystem durchhalten können: Auf allen ungeraden Listenplätzen kandidieren Frauen, somit ist die Parität, von der andere Parteien noch weit entfernt sind, hergestellt.

Grüne wollen Osttangente verhindern

Als politische Ziele nannten alle Kandidaten neben den bekannten grünen Anliegen auch die Förderung der Wirtschaft und da vor allem die Unterstützung der kleineren Betriebe. Das größte gemeinsame Thema aller Kandidaten ist die Verhinderung der Osttangente.