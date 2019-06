18.06.2019

Pfadfinderinnen erleben eine verkehrte Welt

Beim diözesanweiten Zeltlager war alles anders als sonst

Die Pfadfinderinnen der Pfadfinderschaft St. Georg in Friedberg erlebten beim diözesanweiten Pfingstlager mit 120 anderen Mädchen, jungen Frauen und Leiterinnen eine „verkehrte Welt“. Lagerfeuer am Morgen, Schlafanzug am Tag anziehen, Prinzen wurden gerettet und Prinzessinnen zu Heldinnen, Kinder zu Leiterinnen und Leiterinnen zu Wichteln. Der Lagergottesdienst mit dem BDKJ-Präses Dominik verdeutlichte, dass Jesus in den Augen der anderen auch „ver-rückt“ handelte, um seine Mut machende Botschaft zu verkünden.

Bei einem bunten Marktplatz der Möglichkeiten fiel der Blick auf alles, was verkehrt läuft. Dabei wurde die Erde beispielsweise aus der Perspektive von Umweltschutz, Teilhabe, Geschlechtergerechtigkeit und nachhaltigem Konsum erlebt. In verschiedenen Workshops wurden der Weg eines T-Shirts nachverfolgt, ein Windrad gebaut, Märchen umgeschrieben, Gebrauchtem neues Leben eingehaucht und über Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft diskutiert.

Großgeschrieben wurde auch das Thema „Kindermitbestimmung“. Jeden Abend trafen sich Teilnehmerinnen und besprachen gemeinsam, wie das Zeltlager noch besser werden kann. Sie sichteten die Vorschläge aus der Postbox und sammelten Vorschläge für die Abstimmung beim Abendessen.

Zwei Tage lang konnten alle Mädchen außerdem selbst bestimmen, was sie machen wollten. Dass diese Art der demokratischen Mitbestimmung erfolgreich war, zeigte jeden Tag der Stimmungsindex, der regelmäßig auf der positiven Seite über das vorbereitete Plakat hinausbrach. (FA)

