Pfarrer Schwartz ist in Mering wieder live

Die Pfarrei Sankt Michael in Mering startet am Montagabend um 18 Uhr mit Anbetung und Messfeiern.

Von Eva Weizenegger

Pfarrer Thomas Schwartz hält es kaum mehr an seinem Schreibtisch aus. In den zurückliegenden Wochen musste der Meringer Seelsorger zwar nicht aufs Feiern der heiligen Messe verzichten, jedoch auf den direkten Kontakt zu den Gläubigen. Und der fehlt dem leutseligen Meringer Pfarrer sehr. Das bekräftigte er auch stets in seinen kurzen Videoclips, die er via Internet an die Meringer Pfarrgemeinde verschickte. Doch seit Montag ist er nicht nur virtuell wieder für die Gläubigen da, sondern auch leibhaftig.

Nachdem die Lockerungen auch Gottesdienste bis zu 50 Personen möglich machen, startet die Pfarrei Sankt Michael Mering ein umfangreiches Angebot. „Wir werden nun künftig wochentags immer einen Gottesdienst in St. Michael anbieten“, sagt Schwartz. Zudem werden die Messfeiern am Wochenende auf elf aufgestockt. „Somit dürfte es jedem möglich sein, die Messe zu feiern“, erklärt Schwartz. Dies sei nur durch einen hohen organisatorischen Aufwand möglich.

Auch der Livestream aus Mering findet weiter statt

In Sankt Michael werden Gemeindemitglieder helfen, die Besucher in das neue System einzuweisen. Beispielsweise gibt es nun nur noch einen Eingang, dieser ist von der Seite, wo sich die Schule befindet, und einen Ausgang, der über den Kirchenbogen führt.

Los geht es am Montag um 18 Uhr mit der Anbetung in Sankt Michael sowie einer Messfeier ab 18.30 Uhr. Diese findet im Mai jeweils wochentags sowie am Samstag als Vorabendmesse um 18.30 Uhr statt. Eine halbe Stunde vorher ist die Anbetung und am Samstag die Maiandacht. Am Sonntag wird ab 7.30 Uhr in Sankt Michael jeweils stündlich bis 11.30 Uhr eine Messe stattfinden. Zudem um 9, 10 und 18.30 Uhr eine Messe in Mariä Himmelfahrt in St. Afra. Auch der Livestream der Pfarrei wird aufrechterhalten. Werktags wird ab 18 Uhr übertragen und sonntags ab 10.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.mitten-in-mering.de

