vor 58 Min.

Pfarrfest und Nachprimiz

Die Friedberger Stadtpfarrei St. Jakob feierte am vergangenen Sonntag ihren Namenspatron, den Apostel Jakobus und gleichzeitig die Nachprimiz ihres Pastoralreferendars Pater Martin Vinzenz Holzmann. Der Dominikaner wurde im Juni in Wien zum Priester geweiht.

Den Höhepunkt der Primizmesse bildete der Einzelsegen des Neupriesters. Festprediger war der Prior der Wiener Dominikaner, Pater Günter Reitzi. Er schrieb dem Primizianten ins Stammbuch, dass der Priester nicht über dem Volk stehe, sondern in seiner Mitte die Güte und Barmherzigkeit Gottes in Gebet und Tat zu verkünden habe. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Gabriele Muhr gratulierte Pater Martin zu seiner Bereitschaft, der priesterlichen Berufung zu folgen. In den wenigen Monaten seines Wirkens sei er den Friedbergern bereits ans Herz gewachsen. Pater Martin bedankte sich mit einem traditionellen Primizgeschenk aus seiner Landshuter Heimat beim Prediger und der Pfarrei: Buchskränze, verziert mit roten Rosen, die seine Eltern mitgebracht hatten.

Der Gottesdienst wurde musikalisch von den Jakobsingers gestaltet und durch die Fahnenabordnungen bereichert. Zum Ausklang lud die Stadtpfarrei alle Anwesenden zum Wiener Heurigen mit Schrammelmusik ins Pfarrzentrum ein. (FA)

