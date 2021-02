vor 52 Min.

Pflegende Seifen von Chrissi Pötschan: So wäscht sich Friedberg die Hände

Plus Wegen Corona bricht Masseurin und Fitnesstrainerin Chrissi Pötschan das Geschäft weg. Da hat sie eine Idee, die bei den Friedbergern einschlägt.

Von Christine Hornischer

Dass Not erfinderisch macht, stellte die Masseurin und Fitnesstrainerin Chrissi Pötschan aus Friedberg-West unter Beweis . Statt im Lockdown den Kopf in den Sand zu stecken, begann sie mit einem neuen Gewerbe: Sie fertigt pflegende Bioseifen und verkauft sie am Gartenzaun.

"Durch die beiden Lockdowns bin ich beruflich total ausgeknockt geworden", sagt die 56-Jährige. "Für mich persönlich sah ich dann aber eine Chance darin, anderen Projekten nachzugehen." Da sie während ihrer Berufsausübung als Masseurin und Fitnesstrainerin gemerkt hatte, dass das viele Händewaschen und -desinfizieren ihrer Haut nicht gut tat, war eine eigene Seifen-Serie die logische Konsequenz. "Und in den jetzigen Corona-Zeiten ist die wertvoller denn je. Sie pflegt die Haut und schützt vor unerwünschten Bakterien und Viren", sagt die Seifen-Expertin.

" Friedberg wäscht sich die Hände" heißt ihr Projekt, das bei den Friedbergern auf offene Ohren stößt. "Ich versuche sowieso, umweltschonend zu leben", sagt Pötschan. Pflegeprodukte, die nichts Natürliches an Inhaltsstoffen haben, sind bei ihr passé. "Dabei bietet die Natur so viel tolle Möglichkeiten", fügt sie hinzu. Die gelernte Masseurin liebt es, ihre Bioseifen herzustellen. Seifen, die die Hände trotz des vielen Waschens pflegen und die die Haut nicht austrocknen. Denn Flüssigseife sei schrecklich für die Haut, wenn man sich oft die Hände wäscht, so Pötschan.

Seife aus Friedberg: 50 Sorten im Angebot

"Ich habe inzwischen über 50 verschiedene Sorten", freut sich Pötschan. Da gibt es Seifen in Form eines Buddhas, mit Herzen, mit Blütenblättern oder auch mit dem Baum des Lebens. Die Seifen tragen so wohlklingende Namen wie "Wilder Wald", "Kaffeeseife Maria Theresia", "Ginseife" (mit echtem Gin) oder auch "Liebesgeflüster". "Wenn ich einen Duft in der Nase habe, beispielsweise bei einem Waldspaziergang, entwickelt sich in meinem Kopf schon die entsprechende Seife", erzählt sie.

Chrissi Pötschans Lavendelseife ist lila. Bild: Julian Leitenstorfer (Symbolbild)

Alle ihre Seifen sind authentisch: So riecht beispielsweise das Seifenstück "Wilder Wald" nach Tannen und Holz und ist grün-braun. Oder die Seife "Lavendel" riecht nach Lavendel und ist lila. Auch von der Konsistenz unterscheiden sich die Seifenstücke. So sind sie mal cremig, dann wieder weich oder auch härter oder haben sogar einen Peeling-Effekt. Diesen bekommt die Herstellerin mit Zitronenschale hin.

Außerdem wisse sie so, was an Inhaltsstoffen in den Seifen zu finden ist. Sie verwendet Kokosöl, Mandelöl, Olivenöl, Jojobaöl und Ähnliches. Dazu kommen selbst angepflanzte Minze oder Brunnenkresse, Rosenblätter, Tonerde, Heilerde, Buttermilch und vieles mehr. "Man muss halt sehr genau sein. Wenn da steht 28 Gramm Öl, heißt das genau 28 und nicht 30."

Friedbergerin will ein besseres Lebensgefühl vermitteln

Ihre Vision ist es, den Menschen zu helfen, ein besseres Lebensgefühl zu bekommen, auf sich zu achten und schmerzfrei leben zu können. Vor Corona tat sie das durch Fitnessstunden, Massagen und die Schmerztherapie nach Liebscher und Bracht. "Die selbst gemachten Seifen tragen auch dazu bei", verspricht sie. In Friedberg habe sie einen großen Bekanntenkreis, weswegen sich "das Seifengeschäft" schnell herumgesprochen habe.

Außerdem zwinkert Chrissi Pötschan: "Jetzt zu Corona-Zeiten besinnen sich viele Menschen und wertschätzen wieder die natürlichen, selbst gemachte Dinge." Das Händewaschen mit einer herrlich riechenden Seife sei für einige ganz wichtig geworden. Momentan arbeitet sie sogar an einer "Friedberg-Seife" in den Farben Rot-Weiß-Blau und mit den "berühmten" Kräuterbuschen. Noch ist sie auf der Suche nach einem Stempel mit dem Friedberger Wappen, denn alles soll ja so original wie möglich sein.

Die Seifen am Gartenzaun gibt es bei Chrissi Pötschan in Friedberg West. Nähere Informationen unter Telefon 0151/27018529.

Lesen Sie dazu auch

Themen folgen