Pilger machen sich auf den Weg

Wallfahrt der Pfarreiengemeinschaft

Schon morgens um 3 Uhr starteten die Baindlkirchner und Eismannsberger Pilger wieder zu ihrer diesjährigen Fußwallfahrt nach Andechs. Am Ortseingang von Mittelstetten trafen sie auf die Pilger aus Tegernbach und zogen mit ihnen und den Wallfahrern aus Mittelstetten und Vogach in die dortige Pfarrkirche St. Silvester ein. Hier erwartete sie bereits Pfarrer Michael Würth, um ihnen den Pilgersegen zu erteilen und sie mit guten Wünschen auszusenden.

Singend und betend begaben sich die Gläubigen auf den Weg. Um 6.30 Uhr erreichten sie bei Sonnenaufgang die Sportgaststätte in Jesenwang, wo sie Rast machten. Begleitet von Gebeten und Liedern, führte sie ihr Weg über Kottgeisering nach Stegen am Ammersee. Dort stiegen die Wallfahrer in den Bus, der sie bereits erwartete, um sie nach Herrsching zu bringen. Von hier startete die letzte Etappe übers Kiental hinauf zum Kloster Andechs, wo sie von Abt Johannes Eckert empfangen und gesegnet wurden. Um 16 Uhr brachte der Bus die Wallfahrer zurück nach Mittelstetten, von wo aus sie das letzte Stück zu Fuß nach Baindlkirch zogen. Hier wurden sie von Pfarrer Würth, den Ministranten und den Kommunionkindern empfangen. Mit der Abschlussandacht endete die Wallfahrt, die wieder von der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Anni Kiser organisiert wurde.