vor 45 Min.

Pilger machen sich auf den Weg

Andechswallfahrt der Pfarrei St. Michael

Zum 888. Mal wallfahren die Meringer und alle, die sich anschließen, zum Heiligen Berg nach Andechs. Das Pilgerkreuz wird heuer von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Mering getragen.

Wichtige Zeiten der Wallfahrt

Mittwoch, 29. Mai, 2.30 Uhr Pilgermesse in St. Michael, 7.45 Uhr Abmarsch in Moorenweis (nach dem Frühstück), 10.20 Uhr Schiff Abfahrt Stegen bis Herrsching, 11.30 Uhr Abmarsch Herrsching, 12.45 Uhr Empfang und Einzug in Andechs. 15 und 16.30 Uhr Rückfahrmöglichkeit per Bus nach Mering.

Am Donnerstag, 30. Mai, Hinfahrt von Mering nach Andechs: Zusteigen 1. Bus nach Andechs: St. Afra Marienplatz 3.45 Uhr und Mering am Marktplatz um 4 Uhr; Zusteigen 2. Bus nach Andechs: Mering Marktplatz um 4 Uhr. 5.15 Uhr Amt in der Klosterkirche, 7 Uhr Schiff Abfahrt Herrsching, 9.15 Uhr Abmarsch Eching (nach Frühstückseinkehr), 13 Uhr Abmarsch Moorenweis (nach Mittagessen), 15.45 Uhr Abmarsch Steindorf (nach kurzer Pause), 17 Uhr Empfang in Mering.

Wer ein Jubiläum feiert (25., 40. oder 50.), melde sich bis 15. Mai im Pfarrbüro Telefon 08233/74250, damit die Urkunde vom Kloster ausgestellt werden kann.

bei Robert Wiesmann, Telefonnummer 08233/738353.

