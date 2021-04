Pkw-Fahrer übersieht beim Ausparken in Dasing ein anderes Auto

Nach einem Unfall in Dasing sucht die Friedberger Polizei nun Zeugen.

500 Euro Sachschaden entstand nach einem Unfall am Samstag gegen 13 Uhr in der Messerschmittstraße in Dasing. Der Fahrer eines Pkw fuhr vom Fahrbahnrand an und übersah dabei den Geländewagen, der in der Messerschmittstraße in gleicher Richtung unterwegs war. Hierbei kam es zur Berührung beider Fahrzeuge.

Beim Ausparken: Autounfall in Dasing

Der Fahrer des Geländewagens entfernte sich in Richtung Aichacher Straße. Er müsste im Bereich der rechten Fahrzeugseite Beschädigungen aufweisen. Beim Pkw des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Friedberg unter Tel. 0821/323-1710 zu melden.

