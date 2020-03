vor 18 Min.

Pkw-Fahrer und Radler streiten im Kreisverkehr

Am Meringer Kreisverkehr streiten sich ein Radler und ein Autofahrer. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 60-Jähriger fuhr am Donnerstagmittag mit seinem Pkw in den Kreisverkehr in der Meringer Afrastraße ein. Dort überholte er einen Radfahrer, dem der Abstand, mit dem der 60-Jährige an ihm vorbeifuhr zu gering war. Daraufhin stritten sich die Beteiligten. Nach Angaben der Polizei Friedberg riss der Radfahrer die Beifahrertüre des Pkw auf und verursachte dadurch eine leichte Delle. Anschließend beleidigte der Pkw-Fahrer den Radfahrer.

Die Polizei Friedberg sucht nach Zeugen

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Friedberg unter 0821/3231710 zu melden. (pos)

Themen folgen