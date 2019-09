vor 35 Min.

Pkw-Fahrerin rammt Verkehrsschild in Mering

Die Polizei sucht nach einer unbekannten Autofahrerin, die in Mering Unfallflucht begangen hat.

Die Frau verließ den Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer kann Hinweise geben?

Die Polizei sucht nach einer Autofahrerin, die an der Holzgartenstraße in Mering auf eine Verkehrsinsel gefahren ist und dort ein Verkehrsschild beschädigt hat. Anschließend verließ sie die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 250 Euro zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 16.45 Uhr. Hinweise zur Unfallverursacherin nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen.

