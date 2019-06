vor 39 Min.

Pkw fährt an Ampel auf Bus auf

Am Mittwochabend kam es in Friedberg in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Pkw.

Beide Fahrzeuge standen hintereinander an der roten Ampel an der Einmündung in die Münchner Straße. Als die Ampel auf Grün schaltete fuhr der Bus an. Der ihm folgende Pkw beschleunigte laut Polizei offensichtlich zu stark und fuhr auf den Bus auf.

Bei dem Unfall in Friedberg wurde niemand verletzt

Es wurde niemand verletzt, der Pkw war nach dem Auffahrunfall aber nicht mehr fahrbereit. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. (FA)

Themen Folgen