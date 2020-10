vor 32 Min.

Pläne für Wintermarkt am Friedberger See lösen Kontroverse aus

Plus Der Friedberger Stadtrat diskutiert intensiv über die Idee, am Nordufer des Sees einen mehrwöchigen Markt zu veranstalten. Was dafür und was dagegen spricht.

Von Thomas Goßner

Kann man in Zeiten steigender Corona-Infektionen über Wochen hinweg einen Wintermarkt am Friedberger See genehmigen? An dieser Frage schieden sich die Geister im Stadtrat, und der Beschluss fiel nach kontroverser Diskussion denkbar knapp aus.

Der Adventsmarkt ist abgesagt, der Karitative Christkindlmarkt findet heuer - wenn überhaupt - in abgespeckter Form statt. In dieser Situation hat sich der langjährige Pächter der beiden Kioske am See, Jürgen Koppold, mit einem Vorschlag an die Stadt gewandt. Er möchte von Ende November bis Ende Januar einen Wintermarkt auf der nördlichen Liegewiese veranstalten. Ziel sei es, der Bevölkerung etwas Abwechslung zu bieten, allerdings immer unter Einhaltung der Vorschriften. Koppold sieht darin einen "Versuch, wie künftig überhaupt Veranstaltungen durchgeführt werden können. Ich denke, das allgegenwärtige Thema wird uns noch länger begleiten", so Koppold mit Blick auf die Corona-Pandemie.

10 bis 15 Stände sollen ein Angebot ähnlich dem Tollwood in München schaffen, mit Speisen und Getränken, aber auch Kleidung, Kunsthandwerk und ähnlichem. Nach Koppolds Überlegungen würden maximal 200 Besucher auf dem eingezäunten Gelände zugelassen sein. Die Erfassung erfolge automatisch, eine Security sorge für die Einhaltung der Hygieneauflagen.

Offen blieb im ersten Konzeptentwurf, ob der Markt täglich geöffnet sein soll oder nur von Donnerstag bis Sonntag, spätestens um 21 Uhr sollte der Markt aber schließen. Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) stand dem Vorschlag positiv gegenüber. Er betonte aber, dass es sich um eine einmalige Veranstaltung handeln solle und daraus keine Ansprüche für die folgenden Jahre abgeleitet werden könnten.

Ideales Veranstaltungsgelände am Friedberger See

"Das Veranstaltungsgelände ist unter diesen Umständen ideal, da die Besucher aufgrund der Dauer, der Lage und der Größe des Geländes total entzerrt werden", so Jürgen Koppold. Das sahen freilich nicht alle Stadträte so. Mit 15 zu 15 Stimmen fiel das Konzept für den Wintermarkt am Ende der ausführlichen Debatte durch. Einig waren sich die Fraktionen lediglich in ihrem Nein zum Vorschlag der Verwaltung, Absperrzäune und Marktstände kostenlos zur Verfügung zu stellen. Dafür solle zumindest eine umsatzabhängige Gebühr verlangt werden, hieß es.

Über einen Wintermarkt am See als Ersatz für den ausgefallenen Friedberger Advent diskutierte der Stadtrat. Bild: Bernhard Weizenegger (Archivfoto)

In der Sache selbst zeigten sich die meisten Fraktionen gespalten. Claudia Eser-Schuberth berichtete von unterschiedlichen Meinungen bei den Grünen, lehnte persönlich den Wintermarkt aber ab. "Ich will im Winter kein Tohuwabohu am See. Die Natur soll sich erholen können", sagte sie.

Konzept für Wintermarkt "mit heißer Nadel gestrickt"

Ulrike Sasse-Feile (SPD) berichtete ebenfalls von unterschiedlichen Ansichten in ihrer Fraktion. Eine Mehrheit stimme der Idee zu, weil es sich um eine einmalige Veranstaltung handle und auch der innerstädtische Einzelhandel keine Einwände habe. Ihre Kollegin Simone Hörmann von und zu Guttenberg riet dagegen, die Finger von der Veranstaltung zu lassen. Die fürchtet Haftungsrisiken für die Stadt und bezeichnete das Konzept als "mit heißer Nadel gestrickt".

Etliche Unwägbarkeiten sah auch CSU-Fraktionschef Thomas Kleist. "Es ist zwar ein privater Veranstalter, aber die Stadt ist mit im Boot. Es wird auf Friedberg zurückfallen, wenn hier ein Corona-Hotspot entsteht", warnte er. Ähnlich argumentierten Manfred Losinger und Richard Scharold. "Wir können uns als Stadt nicht aus der Verantwortung stehlen", sagte Losinger. Scharold sorgte sich, dass Friedberg in negativem Licht dastehe, wenn hier etwas passiere. Dagegen wies Paul Trinkl darauf hin, dass die meisten Infektionen im privaten Bereich entstünden. "Ich höre viel von jungen Leuten, dass sie keine Möglichkeiten mehr haben, sich zu treffen", berichtete er.

Die Fieranten des Volksfestes sollten beim Wintermarkt am See berücksichtigt werden, fordern die Freien Wähler. Bild: Elisa Glöckner (Archivfoto)

Elisabeth Micheler-Jones (Parteifreie Bürger) signalisierte Zustimmung, wenn es eine Kostenbeteiligung des Veranstalters gebe. Dies war auch für Jakob Eichele (Freie Wähler) eine Voraussetzung. Er schlug außerdem vor, die Fieranten des Friedberger Volksfestes, das heuer coronabedingt ausgefallen ist, beim Wintermarkt zu berücksichtigen.

Offen blieb, ob der Wintermarkt bei einem Ja des Stadtrates überhaupt hätte stattfinden können. Nach wie vor ist die Energieversorgung der Stände ungeklärt. Weil die Leitungen zu schwach seien, könnten diese nicht aus dem Kiosk heraus versorgt werden, berichtete Finanzreferent Wolfgang Schuß.

