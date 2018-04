vor 17 Min.

Platz zwei rückt immer weiter weg

Mering kassiert gegen Gundelfingen die nächste unglückliche Niederlage. Kissing wartet nach wie vor auf den ersten „Dreier“ in der Frühjahrsrunde.

Nicht nach Wunsch verliefen die Nachholspiele des SV Mering und des Kissinger SC. Während der MSV in der Landesliga Südwest zu Hause gegen Gundelfingen mit 1:2 verlor, kam der Kissinger SC in der Bezirksliga in Bobingen zu einem 2:2-Unentschieden. Beide Teams weisen damit einige Gemeinsamkeiten auf: Beide sind nun vier Spiele sieglos – wobei Kissing in diesem Jahr noch keinen Sieg landen konnte – und für beide rückt der angestrebte Platz zwei in immer weitere Ferne.

SVMering – FC Gundelfingen 1:2 Wieder war es eine bittere Niederlage des MSV gegen den FC Gundelfingen. Nach insgesamt 97 Spielminuten stand fest, dass Mering wieder leer ausging. Dabei hatten die Meringer vieles richtig gemacht, den Gegner unter Druck gesetzt, Chancen erarbeitet und sie waren auch in Führung gegangen. Am Ende aber standen sie wieder mit leeren Händen da. Merings Coach Gerhard Kitzler war nach dem Spiel alles andere als glücklich: „Es war wie in Kaufbeuren. Wir hatten Chancen über Chancen, waren die bessere Mannschaft. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir super gekämpft, super gespielt, das Einzige, was man den Jungs vorwerfen kann, ist die Effektivität beim Abschluss.“ Mering musste mit Kapitän Stefan Wiedemann und Torhüter Adrian Wolf kurzfristig noch zwei Ausfälle zu verkraften und gab dennoch klar den Ton an. „Wir haben zwei unnötige Tore gekriegt und haben selber aus der Vielzahl unserer eigenen Chancen leider nichts Zählbares gemacht. Fußball ist Ergebnissport und das war eben sehr bitter heute“, so Kitzler.

Dabei hatte es gut begonnen für den MSV, denn Fatih Cosar traf in der 27. Minute per Elfmeter zum verdienten 1:0 – er selbst war nach einem Pfostenschuss von Moritz Neumann gefoult worden.Doch die Freude der Platzherren währte nur kurz, genauer nur zwei Minuten. Dann stand Gundelfingens Kapitän Fabio Kühn nach einer Ecke bolzenfrei und köpfte zum 1:1 ein. Und Kühn war es auch, der in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das Spiel auf den Kopf stellte. Wieder war er per Kopf zur Stelle und machte das 2:1 für den Gast, wobei Lukas Welzmüller im MSV-Tor nicht glücklich aussah. Dabei hätten die Meringer durch Andreas Rucht, Harald Kerber, Maximilian Obermeyer oder Noah Kusterer durchaus Chancen gehabt, um selbst in Führung gehen zu können. Nach dem Wechsel das gleiche Bild, Mering drängte, traf aber nicht und so setzte es eben eine bittere Heimniederlage. (joda)

Mering Welzmüller, Krebold, Gocevic, Cosar, Rucht, Obermeyer, Greimel, Neumann (60. Riedel), Kusterer (73. Atay), Kerber, Ersoy (80. Spicker) – Tore 1:0 Cosar (27./FE), 1:1 Kühn (29.), 1:2 Kühn (45+1.) – Schiedsrichter Felix Brandstätter (München)

TSVBobingen – Kissinger SC 2:2 Ein spannendes Spiel zweier gleichwertiger Mannschaften sahen die rund 50 Zuschauer. Bobingen nutzte seine gut herausgespielten Chancen in den ersten 45 Minuten nicht und die Kissinger Haderten mit dem ihrer Meinung nach schwachen Schiedsrichter Stadlmayr, der dem KSC zwei Elfmeter verweigerte. Kissing begann forsch, Bobingen konterte. Schon nach vier Minuten fiel dann das erste Punktspieltor für den KSC im laufenden Kalenderjahr: Franko Berglmeir überwand TSV-Keeper Hiljanen mit einem herrlichen Heber. Nach 20 Minuten kam Bobingen besser ins Spiel und in der 21. Minute gelang Cemal Mutlu das 1:1 – Gashi und Sedlmeir sahen bei dem weiten Ball aus dem Halbfeld auf den Bobinger Torschützen nicht gut aus. Kissing war dann zu diesem Zeitpunkt vollkommen von der Rolle und musste bereits zwei Minuten danach das 1:2 durch Halim Bal hinnehmen. Dass man nicht höher in Rückstand geriet, war der Bobinger Abschlussschwäche zu verdanken. Kurz vor der Pause der erste Aufreger, als ein Foul an Ganibegovic im Strafraum nicht geahndet wurde. Nach der Pause wurde Edin Ganibegovic wieder per Foulspiel im Sechzehner gestoppt – diesmal kam der Pfiff. Bastian Lang verwandelte sicher zum 1:1 (55.). Knapp eine Viertelstunde später die nächste kuriose Entscheidung: Nach einem Kopfball von Angelo Cena sprang einem Bobinger Abwehrspieler der Ball an die Hand, Schiedsrichter Stadlmayr pfiff Strafstoß, wurde aber von seinem Assistenten überstimmt – es gab Schiedsrichterball. So blieb es allen offensiven Bemühungen zum Trotz beim Unentschieden. (rgw)

KSC Sedlmeir, Cena, Genitheim, Wrba, Gashi, Berglmeir (78. Ogino), Ganibegovic, Lang, Bulik, Springer (78. Bese), Pöhlmann (58. Mader) – Tore 0:1 Berglmeir (4.), 1:1 Mutlu (21.), 2:1 Bal (23.), 2:2 Lang (55./FE) – Schiedsrichter Sebastian Stadlmayr – Zuschauer 50