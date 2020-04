vor 37 Min.

Polizei beendet romantischen Abend am Lech

Die Feuerwehr löschte ein Lagerfeuer nahe dem Mandichosee am Lech, wie die Polizei Friedberg meldet.

Die Polizei beendete einen romantischen Abend nahe der Lechstaustufe 23 (Mandichosee) zwischen Mering und Königsbrunn. Was war passiert?

Von Ute Krogull

Die Polizei beendete einen romantischen Abend nahe der Lechstaustufe 23 (Mandichosee) zwischen Mering und Königsbrunn. Was war passiert? Am Samstag gegen 21.30 Uhr wurde ein Feuer am Ufer des Lechs nördlich vom Mandichosee gemeldet. Aufgrund der Trockenheit und Waldbrandgefahr wurde die Feuerwehr Merching alarmiert.

Wie sich herausstellte, hatte dort ein Augsburger Pärchen die Nacht bei Feuerschein genießen wollen. Die Feuerwehr löschte das Lagerfeuer und die Romantiker erwartet nun eine Anzeige nach dem Naturschutzgesetz.

Das könnte Sie auch interessieren:

Waldbrandgefahr: Flieger sind jetzt in ganz Schwaben unterwegs

Lange Trockenheit: Polizei meldet ersten Waldbrand

Wetterumschwung: Die neue Woche wird kühler und regnerisch

Themen folgen