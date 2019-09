vor 57 Min.

Polizei ermittelt nach Überfall auf 15-Jährigen am Bahnhof St. Afra

Am Bahnhof in Mering St. Afra wurde ein 15-Jähriger überfallen. Die Polizei ermittelt.

Der Angriff auf einen 15-Jährigen in St. Afra bereitet vielen Menschen in Mering Sorgen. Sie bringen ihn in Zusammenhang mit der Anker-Depandance. Was sagt die Polizei?

Von Tom Trilges

Sorgen machen sich viele Meringer nach einer Meldung unserer Redaktion über einen Überfall am Bahnhalt St. Afra. Wie im Regionalteil berichtet, hatte ein unbekannter dunkelhäutiger Mann einen 15-Jährigen überfallen und bedroht, der gerade aus dem Zug ausgestiegen war. N

achdem dies publik geworden war, stellten Bürger – auch in den sozialen Medien – einen Zusammenhang zu der neuen Ankerdependance in der Marktgemeinde her. Wir haben daraufhin nachgehakt. Ergebnis: Die Polizei kann dies nicht bestätigen. Dass die Emotionen so hochkochen, dürfte mit einem schlimmen Vorfall aus dem Jahr 2015 zu tun haben.

Was ist in Mering-St. Afra passiert?

Der aktuelle Fall stellt sich folgendermaßen dar. Am vergangenen Montagnachmittag war ein 15-Jähriger am Bahnhof in St. Afra aus dem Zug gestiegen. Plötzlich hatte ihn ein Unbekannter am Bahnsteig aufgefordert, ihm seine Geldbörse auszuhändigen. Es war zu einem Handgemenge gekommen, an dessen Ende dem 15-Jährigen die Flucht gelungen war. In der Täterbeschreibung ist von einem dunkelhäutigen jungen Mann die Rede.

Auf Anfrage unserer Redaktion teilt Michael Jakob, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord, mit: „Bisher haben wir keine Hinweise auf den Täter.“ Grundsätzlich zeige die Polizei nach wie vor eine erhöhte Präsenz rund um die neue Flüchtlingsunterkunft. „Die Einsätze sind aber sehr überschaubar und kaum nennenswert“, sagt Jakob. Man habe aber zugesagt, in dem Bereich für die Menschen spürbar vertreten zu sein und werde sich daran auch weiter halten. Eine angespannte Sicherheitslage liege jedoch nicht vor.

Erinnerungen an ein schreckliches Verbrachen in Mering

Dass die Sensibilität bei dem Thema in Mering hoch ist, dürfte mit einem Vorfall im September 2015 zusammenhängen. Damals hatte ein junger tunesischer Asylbewerber eine 16-jährige Schülerin vom Parkplatz des Bahnhofs St. Afra in ein Gebüsch gezerrt und vergewaltigt. Erst Monate später, im Juli 2016, fasste die Polizei den Täter. Der Mann hatte keinen direkten Bezug zu Mering, sondern reiste mit der Bahn durch den Freistaat. Der Mann wurde zu einer langen Haftstrafe verurteilt.

Den aktuellen Überfall an selber Stelle untersucht die Augsburger Kriminalpolizei. Polizeisprecher Michael Jakob sagt: „Selbstverständlich sind auch Flüchtlingsunterkünfte im Umfeld, nicht nur die Ankerdependance, Gegenstand der Ermittlungen.“ Er betont jedoch, dass es momentan keinerlei konkrete Hinweise darauf gebe, dass ein Asylbewerber die Tat begangen haben könnte.

Lesen Sie auch: Meringer fürchten wegen des Ankerzentrums um ihre Sicherheit

Themen folgen