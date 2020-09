vor 19 Min.

Polizei erwischt zwei betrunkene Fahrer in Kissing

Mindestens zwei Autofahrer waren in Kissing betrunken unterwegs. Beide hat die Polizei gestellt.

Zwei alkoholisierte Fahrer konnte die Friedberger Polizei am Sonntagnacht in Kissing stellen. Einen 40-Jährigen mit 0,86 Promille kontrollierte die Polizei in der Römerstraße um etwa 22.45 Uhr.

Betrunkene Fahrer in Kissing: Die Polizei sucht nach Zeugen

Kaum zwei Stunden später zeigte der Test bei einem 34-Jährigen in der Industriestraße 0,5 Promille an. Gegen beide Fahrzeugführer wird wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit ermittelt. (pos)

