11:10 Uhr

Polizei kontrolliert im Raum Friedberg im großen Stil

Die Polizei Friedberg hat allein mehr als 160 Autos in einer Woche angehalten. Aber auch Fahrradfahrer sind kontrolliert worden. Was dabei herausgekommen ist.

Die Polizei Friedberg hat in der vergangenen Woche den Verkehr im Altlandkreis im großen Stil unter die Lupe genommen. Im Zuge der Schwerpunktwoche zur Erhöhung der Verkehrssicherheit führte die Polizeiinspektion von Montag bis Freitag vermehrt Kontrollen durch. Die Bekämpfung der Hauptunfallursachen habe dabei im Mittelpunkt gestanden.

Insgesamt wurden während der zusätzlichen Kontrollen knapp 200 Verkehrsteilnehmer überprüft, darunter 168 Autofahrer. Aber auch motorisierte Zweiräder und Pedelec sowie Radfahrer wurden angehalten. Ein Großteil der kontrollierten Verkehrsteilnehmer hielt sich nach Angaben der Polizei an die Vorschriften und Verkehrsregeln.

Polizei Friedberg erwischt "Geisterradler"

Drei sogenannte „Geisterradler“, also Radfahrer, die den Radweg entgegen der Fahrtrichtung nutzten, wurden bestraft. 14 Verkehrsteilnehmer mussten sich wegen der Nutzung des Handys verantworten. Zehn Pkw-Fahrer trugen keinen vorgeschriebenen Sicherheitsgurt. Bei zwei Fahrern ergab ein Alkoholtest einen Wert über 0,5 Promille. Der Verstoß wird mit einem Bußgeld von 500 Euro und einem Monat Fahrverbot sanktioniert. Zudem wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem Fahrzeugführer die Weiterfahrt aufgrund von Alkoholkonsum unterbunden.

An verschiedenen Örtlichkeiten fanden Geschwindigkeitskontrollen statt. Unter anderem in der Kanalstraße in Mering und der Rothenbergstraße in Friedberg. In der Rothenbergstraße im Bereich der Schule wurde ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw bei erlaubten 30 Kilometer pro Stunde mit 48 gemessen. Der Geschwindigkeitsverstoß wurde mit 25 Euro geahndet.

Verkehrsteilnehmer bewerten die Kontrollen im Raum Friedberg als positiv

Die kontrollierten Verkehrsteilnehmer, auch die sanktionierten, äußerten sich laut der Polizei gegenüber den Einsatzkräften positiv über das Kontrollgeschehen.

„Nicht nur wegen der festgestellten Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung, sondern im Sinne der Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, sind alle Beteiligten im Straßenverkehr aufgerufen, sich an die gültigen Verkehrsregeln zu halten. Insbesondere die Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit sowie die Akzeptanz des Handyverbotes können die Unfallzahlen und deren Folgen weiter reduzieren“, sagt Martin Binder, stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Friedberg. (schr-)

