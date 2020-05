vor 40 Min.

Polizei meldet zwei Unfälle von der B2

Die Polizei Friedberg meldet mehrere Unfälle auf der Bundesstraße 2 (Münchner Straße) in Kissing.

Von Ute Krogull

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Auffahrunfall. Während zwei Pkw verkehrsbedingt anhalten mussten, übersah dies der dahinter fahrende Autofahrer laut Polizei, fuhr auf den vor ihm befindlichen Wagen auf und schob diesen auf den vordersten Pkw. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 13.500 Euro.

Motorrad und Auto stoßen auf B2 in Kissing zusammen

Am Freitagabend ereignete sich dann an der Kreuzung Münchner Straße/Kalkofenstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Die Pkw-Lenkerin wollte die B2 überqueren und übersah hierbei den Motorradfahrer, der auf der Bundesstraße unterwegs war. Der Motorradfahrer prallte gegen den Pkw, blieb jedoch unverletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Der Schaden am Auto wird laut Polizei Friedberg auf 4000 Euro beziffert.

