13:42 Uhr

Polizei schnappt am Faschingsdienstag betrunkenen Autofahrer

Die Polizei schnappte einen betrunkenen Autofahrer, der in Friedberg einen Unfall verursacht hatte.

Von Thomas Goßner

Betrunken war ein Autofahrer, der am Dienstagabend auf der Aichacher Straße in Friedberg einen Unfall verursachte. Laut Polizei war der 46-Jährige in Schlangenlinien unterwegs. Eine entgegenkommende Autofahrerin konnte gerade noch nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge zu verhindern.

Betrunkener Autofahrer verursacht in Friedberg einen Unfall

Dabei wurde jedoch ihr Pkw leicht beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 46-Jährigen fest. Zur Beweissicherung ordneten sie eine Blutentnahme an. Weiterhin wurden der Führerschein des Unfallverursachers sichergestellt und seine Weiterfahrt unterbunden.

