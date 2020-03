12:43 Uhr

Polizei schnappt in Friedberg Jugendliche mit Drogen

Einen nächtlichen Einsatz hatte die Poliuei in Friedberg.

Die jungen Leute treffen sich nachts auf dem Schulhof in Friedberg. Das ruft die Polizei auf den Plan.

In der Nacht zum Samstag wurde eine Polizeistreife in die Aichacher Straße in Friedberg gerufen, da sich dort mehrere Jugendliche auf dem dortigen Schulgelände im Pausenhof aufhalten sollten. Die Beamten stellten Marihuanageruch fest. Bei der anschließenden Durchsuchung mit einem Drogenhund wurde bei einem 17-jährigen ein halbes Gramm Marihuana entdeckt. Gegen den jungen Mann wird wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

