16:45 Uhr

Polizei stellt 0,82 Promille bei Fahranfänger fest

0,82 Promille stellt die Polizei bei einem Fahranfänger in Mering fest.

Ein schnelles Ende findet die Fahrt eines 18-Jährigen in Mering.

In der Nacht auf Silvester unterzog eine Polizeistreife kurz nach Mitternacht in der Meringer Frühlingstraße einen 18-jährigen Fahranfänger einer Verkehrskontrolle. Dabei wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Die Polizei unterband daraufhin die Weiterfahrt. Sie weist darauf hin, dass für Fahranfänger und Kraftfahrzeugführer unter 21 Jahre seit 2007 ein absolutes Alkohol - und Drogenverbot am Steuer gilt.

