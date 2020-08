vor 52 Min.

Polizei stoppt illegales Autorennen in Kissing

Die Polizei stoppte in der Nacht zum Sonntag drei BMW-Fahrer, die sich ein illegales Rennen geliefert hatten.

Drei BMW-Fahrer waren mit über 150 Stundenkilometer auf der Bundesstraße zwischen Mering und Kissing unterwegs. Dort ging es erst richtig zur Sache.

In der Nacht zum Sonntag gegen 0.45 Uhr fielen einer Streife der Polizei Friedberg drei BMW auf, die durch rasante Fahrweise von Mering nach Kissing fuhren. Hierbei waren bereits deutliche Geschwindigkeiten von über 150 Stundenkilometer festzustellen.

In der Auenstraße, entlang der Bahnlinie, stellten die drei Fahrer ihre Autos in nördliche Richtung, parallel auf und starteten ein Rennen auf einer Länge von ca. einem Kilometer. Am Ende der Strecke konnten die Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert werden.

Polizei stellt Führerscheine sicher

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Führerscheine sichergestellt. Die Fahrzeuge blieben bei den Personen. Eine Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern hat nicht stattgefunden. (AZ)

Themen folgen