vor 20 Min.

Polizei stoppt in Kissing betrunkenen Autofahrer

Einen betrunkenen Autofahrer zogen Beamte der Polizei in Friedberg aus dem Verkehr. (Symbolfoto)

Aus dem Verkehr gezogen haben Beamte der Polizeiinspektion Friedberg am Donnerstag gegen 13.15 Uhr einen Autofahrer in Kissing.

Bei einer Kontrolle am Bahnhof stellten die Beamten zunächst mehrere Fahrzeuge fest, die am Bahnhof in Kissing im Haltverbot standen. Einer der Fahrzeugführer befand sich im dortigen Stüberl. Er wollte sein Fahrzeug aus dem Haltverbot entfernen. Doch die Beamten bemerkten Alkoholgeruch und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser verlief positiv. Der Fahrzeugführer wäre nicht mehr fahrtüchtig gewesen. Der Fahrzeugschlüssel des 65-jährigen Kissingers wurde sichergestellt, seine Heimfahrt wurde unterbunden.

Themen folgen