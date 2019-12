vor 47 Min.

Polizei sucht Zeugen und Beteiligten nach Unfall in Stätzling

Nach einem Unfall in Stätzling entfernte sich ein beteiligter Fahrer sofort vom Ort des Geschehens. Die Polizei sucht ihn sowie Zeugen.

Nach einem Unfall in Stätzling möchte die Polizei einen beteiligten Fahrer sowie mögliche Zeugen ausfindig machen. Ein 70-Jähriger war am Montag gegen 18 Uhr mit seinem Mercedes in der Beilingerstraße von der Pfarrer-Bezler-Straße her kommend unterwegs. Dort überholte er laut Polizei einen Radfahrer und wollte an einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Subaru vorbeifahren. Als ihm an der Engstelle ein anderer Pkw entgegenkam, musste der 70-Jährige nach rechts ausweichen, um einen frontalen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei beschädigte er seitlich den Subaru.

Wer kam dem 70-Jährigen in Stätzling entgegen?

Es entstand Sachschaden von 3000 Euro. Der Entgegenkommende fuhr ohne anzuhalten weiter. Um den genauen Unfallhergang abschließend klären zu können, sucht die Friedberger Polizei Zeugen des Unfalls sowie den Fahrer des entgegenkommenden Autos, zu dem derzeit keinerlei Beschreibung vorliegt. Hinweise nehmen wir unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

