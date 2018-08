vor 34 Min.

Polizei vollzieht Haftbefehl und findet Drogen

Eigentlich wollen die Beamten einen Mann abholen, um ihn ins Gefängnis zu bringen. Dabei stellen sie Marihuana-Geruch fest.

Als Beamten am Mittwochvormittag einen 38-Jährigen in Friedberg abholen wollten, um einen Haftbefehl zu vollziehen, haben sie in dessen Zimmer einen Geruch von Marihuana festgestellt. Gemeinsam mit dem Mann waren noch zwei andere Menschen vor Ort. Darunter eine 42-jährige Frau. In deren Tasche fand die Polizei vier Gramm Marihuana. Sie wurde wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Der 38-Jährige wurde wie geplant in die JVA Gablingen gebracht.

