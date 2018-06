vor 7 Min.

Polizei warnt vor falschem Stromableser

Achtung im nördlichen Teil der Stadt. Momentan ist ein Betrüger unterwegs, der sich als Strom- oder Wasserableser ausgibt.

Im nördlichen Teil der Stadt hat sich ein Betrüger am Mittwoch als falscher Strom- oder Wasserableser Zugang zu mehreren Wohnungen und Häusern verschafft. Für die falschen Dienste verlangte der Mann anschließend 45 Euro. In insgesamt fünf Fällen ging seine Masche auf und die Opfer bezahlten. In einem weiteren Fall stahl der Täter zusätzlich einen geringen Betrag aus einer Geldbörse. Bereits am Dienstag hatte eine Friedbergerin einen Unbekannten angezeigt, der sich als falscher Stromableser ausgegeben hatte.

Die Polizei fahndet nun nach dem Täter. Dabei bittet sie die Bevölkerung um Hilfe. Der Täter sei 50 bis 60 Jahre alt, spreche deutsch und habe kurze graue Haare. Er sei mit einem schwarzen Audi Q3 mit Neu-Ulmer Kennzeichen unterwegs. Hinweise per Telefon unter 0821/3231710. (maikö)

