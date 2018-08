vor 37 Min.

Poller am Schloss Friedberg werden installiert

Hydraulische Poller werden in der Burgwallstraße in Friedberg eingebaut.

Die Anlagen in der Burgwall- und Schloßstraße sollen Anwohner vor Verkehr bei Veranstaltungen im Schloss schützen. Achtung: Es gibt Straßensperrungen.

Von Ute Krogull

Seit Montag ist die Burgwallstraße hinter den Parkplätzen gesperrt. Der Grund: Mitarbeiter des städtischen Bauhofs installieren dort versenkbare Poller. Sie sollen die Anwohner rund ums Schloss ab dem Herbst vor Verkehr bei Veranstaltungen schützen. Weitere Poller werden an der Schloßstraße, Abzweigung Stadtmauer/Schmiedgasse eingebaut.

Wie berichtet hatten Stadt und Anwohner 2014 eine außergerichtliche Vereinbarung zu Veranstaltungen wiedereröffneten Schloss geschlossen. Diese regelt nicht nur Zahl und Dauer der Veranstaltungen, sondern beinhaltet auch die Verpflichtung, die Zufahrt zu begrenzen. Im März hatte der städtische Bauausschuss beschlossen, dies mit hydraulischen Pollern zu regeln, die je nach Bedarf „hochgefahren“ werden können. Dies gilt angesichts von über 150 genehmigten Veranstaltungstagen jährlich als praktischer und günstiger, als die Sperrung mithilfe von THW oder Feuerwehr durchzusetzen.

Anwohner – innerhalb des abgesperrten Bereichs befinden sich rund 50 Grundstücke – erhalten Fernsteuerungen; ebenso Rettungsdienste oder der Hausmeister des Schlosses. Für andere zufahrtsberechtigte Personen wird an der Burgwallstraße eine Videosprechanlage installiert, wo sich zum Beispiel Menschen mit Behinderung und Caterer beim Schloss-Hausmeister melden können, der ihnen dann öffnet. Die Ausfahrt sei mithilfe von Induktionsschleifen im Boden prinzipiell immer möglich, erläutert Tiefbauamtsleiter Stefan Meyr. Niemand werde in dem Bereich „eingesperrt“.

Kosten für Stadt Friedberg rund 100 000 Euro

Die Verwaltung hatte ursprünglich vorgeschlagen, die festen Poller an der Straße Im Thal durch hydraulische Poller zu ersetzen, um an dieser Stelle flexibler zu sein. In Gesprächen mit Anwohnern des Viertels hatte sich laut Meyr jedoch herauskristallisiert, dass diese keine Veränderung für nötig halten. Dafür gibt es nun mit Sicherheit Poller an der Schloßstraße, die zuvor als optional gesehen wurden. Man hatte überlegt, dort die Einbahnstraßenregelung umzustellen, so dass Autos nur von Nord nach Süd (also vom Schloss weg) fahren können. Jetzt bleibt die Einbahnregelung, wie sie ist. Laut Meyr wurden die veranschlagten Kosten durch die Änderungen voraussichtlich von 120000 auf 100000 Euro inklusive Einbau reduziert.

Der Tiefbauamtsleiter erläutert den zeitlichen Ablauf: Diese Woche gehen die groben Tiefbauarbeiten in der Burgwallstraße über die Bühne, kommende Woche in der Schloßstraße. Es wird jeweils gekiest, bis in der dritten Woche die Oberflächenarbeiten durchgeführt werden. Erst danach, also in drei bis vier Wochen, werden dann die Poller eingesetzt. Meyr: „Ziel ist es, die Anlage bis zum Eröffnungswochenende vom 5. bis 7. Oktober in Betrieb zu nehmen.“

Sperrung

Die Burgwallstraße ist wegen der Bauarbeiten für Autos gesperrt. Fußgänger und Radfahrer kommen aber an der Seite vorbei.

