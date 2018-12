vor 51 Min.

Polytech-Areal: Geringere Planungskosten

Bürgermeister Kandler widerspricht Darstellung

An Stelle der kunststoffverarbeitenden Firma Polytech an der Geßweinstraße in Mering soll wie berichtet eine große Wohnanlage entstehen. In der vergangenen Sitzung stimmte der Marktgemeinderat dem städtebaulichen Vertrag mit dem Bauträger, dem Unternehmen Baustolz, zu. Dieser legt auch die Infrastrukturabgabe an den Markt fest und regelt, wie die Kosten für das Bebauungsplanverfahren aufgeteilt werden.

In unserem gestrigen Artikel hieß es, dass die ursprünglichen Planungskosten bei 50000 Euro lagen. Merings Bürgermeister Hans-Dieter Kandler sagt aber, dass die Summe ursprünglich bei 25000 Euro lag. Vertraglich sei festgelegt worden, dass die Gemeinde fix einen Pauschalbetrag von 12500 Euro übernehme. Gleichzeitig habe sich die Firma Baustolz bereit erklärt, einen Anteil von 25 Euro pro Quadratmeter künftiger Wohnfläche zu bezahlen. Das habe bei den ursprünglich geplanten fünf Vollgeschossen einen Betrag von 50000 Euro ergeben. Abzüglich des Pauschalbetrags von 12500 Euro hätte das laut Kandler eine Einnahme von 37500 Euro für die Marktgemeinde bedeutet.

Im November 2017 hatte der Marktgemeinderat dann aber beschlossen, keine fünf Vollgeschosse zuzulassen. Dadurch hätten sich die voraussichtlichen Einnahmen der Gemeinde von 50000 Euro auf 25000 Euro reduziert. Kandler widerspricht daher der Darstellung, dabei von einer Verbesserung zu reden. (schr-)

Themen Folgen